國家隊又出包！ 釩泰私製百萬片非法口罩

彰化地檢署今破獲，台中市口罩製造商釩泰公司，委託未經許可的雲林丞威公司製造口罩，並於市場上流通販售，共計已製造販售上百萬片，彰化地檢署29日指揮專案小組，搜索２公司並查扣相關機台口罩，訊後將55歲釩泰李姓負責人，及48歲丞威謝姓負責人，依涉有違反藥事法罪嫌，分別諭知新台幣50萬、1百萬元交保。

彰化地檢署接獲檢舉後，隨即成立專案小組偵辦蒐證，29日展開收網行動，由主任檢察官吳怡盈等，彰化縣調查站、桃園市調查處、臺中市調查處、北部機動站、彰化縣警察局刑警大隊科偵隊、員林分局、彰化分局、鹿港分局員警等兵分多路，出動檢警調約130人，搜索釩泰公司位於台中公司和彰化秀水的工廠，及位於雲林縣的丞威公司。

一共傳喚公司負責人及員工共31人，並將製造口罩機台、及現場原料、帳冊、出貨資料，以及倉庫內約1萬7千片口罩，一併查扣。

據了解，釩泰公司所生產「釩泰醫用口罩」，市面上以一包50片280元販售，以每片3.4元價格賣給藥局，並從9月7日至23日之間，委託製造上百萬片口罩，並於市場流通，丞威公司原是生產醫療器材，口罩是這波疫情開始，才購入機台生產口罩。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，釩泰公司是這波雙鋼印口罩才加入國家隊，場內確實也有一條專門生產雙鋼印口罩的產現，混充的口罩是應付零售市場，訂單需求量過大，才會委託沒有許可證的承威公司製造，並用「釩泰醫用口罩」在市場上販售。

葉建成說，釩泰是領有製造醫療用口罩許可公司，但為增加產量，自9月7日至23日止，委託未經許可的承威公司製造醫療口罩，對外販售牟利，初步調查該批口罩並未混入「實名制」口罩內，訊後將釩泰李姓、承威謝姓負責人，依違反藥事法罪嫌，分別以50萬元、100萬元交保。

（中時 吳建輝）