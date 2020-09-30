大同獲最高法院裁定 廢棄106年股東會改選案

大同股東臨時會即將在10月21日舉行，全面改選董事及獨董，公司派與市場派兩路人馬還為欣同為首市場派聲請民國106年股東會改選無效之訴，爭執不休。大同30日凌晨發布重訊指出，大同29日收到最高法院民事裁定，「原裁定廢棄，應由台灣高等法院更為裁定。」

大同早在9月21日就發布重訊表示，接獲最高法院書記廳通知書，欣同提告大同民國106年股東會決議無效之訴作出判決，判決主文「原判決廢棄，發回台灣高等法院」。欣同主張，最高法院並非推翻高等法院所認定「大同董事會未將林鵬良等三人列入候選人名單，關鍵是股東會依據董事會提名候選人，選任林郭文豔等九人為董事、獨立董事是違法事實。

大同昨日正式接獲民國109年度台抗字第1023號民事裁定，欣同106年股東會董事改選後，申請就禁止8人行使公司董事、獨立董事、董事長職務及印鑑章定暫時狀態假處分，高院駁回後提出再抗告，經最高法院裁定「原裁定廢棄，應由台灣高等法院更為裁定。」

大同指出，最高法院認為，原抗告證據應再調查，足以釋明是否有假處分之必要。這些證據，大同已多次說明在案，將在更審時再度說明。

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