王光祥、林文淵喊話 羅得提名大同5董3獨董

大同(2371)以三圓(4416)建設董事長王光祥為首的市場派，今天聯手台苯董事長及東森電視董事長林文淵召開記者會。王光祥強調：「成功不必在我」，林文淵則以「帶領大同向虧損宣戰，讓股東拿到股利，讓員工安心工作，讓大同興利除弊」為4大訴求。

羅德公司提名大同董事名單：王光祥、林文淵、葉曉甄、郭添輝、陳柏元，而獨董名單為龔鍾嶸、李勝琛及陳兆勛。另一席董事保留給欣同董事長林宏信。

王光祥表示，個人對大同永續發展有5大承諾：一、接受全體股東和政府嚴格監督。二、擺脫家族式經營，廣納專家多元意見。三、守護大同資產，活化資產創造公共財。四、推動產學合作，培育台灣優秀人才。五、整治經營亂象。

林文淵表示，大同公司有百年歷史，曾幾何時，這樣的榮光因為壟斷經營變成包袱，一再發生公司治理及內稽內控重大違法弊端，財務結構嚴重惡化，公司評鑑不佳，屢屢採取特殊手法阻止持股4成的股東進入董事會，拒絕接受外部監督。因為這些因素，促成這次股東臨時會全面改選董事，讓股東作主，改變大同。

大同在20年前，集團營收逼近2000億元，卻連續19年未發放股利，101年至107年累計虧損高達745億元，3家重要子公司下市，造成銀行百億元呆帳，大同的財報恐怕已無法反映真實。集團的董事長可以一個人身兼25家公司董事(長)，是能力太強、還是獨攬專權？導致專業經理人掛冠求去，經營績效低落，外界不難評斷。

林文淵表示，本人擔任大同董事期間，曾經力勸當時的董事長林蔚山快刀斬亂麻處理華映，因為華映一年要賠100億元，大同就算土地資產賣光也不夠賠。但大同的董事會毫無作為，喪失經營管理及監督職能，法務和審計委員會也無法發揮功能，投資愈多、財務黑洞愈大。本人承諾會引進專業團隊，徹底處理轉投資虧損，提升公司治理及經營績效，儘快損益平衡進而獲利派發股利。股東和員工只是想過好日子，公司對得起股東，股東才會支持公司。

林文淵及王光祥的學經歷如下：林文淵，學歷：美國夏威夷州立大學土木研究所碩士。經歷：經濟部國營事業委員副主任委員、台灣汽電共生股份有限公司董事長、台灣電力公司董事長、中鋼集團董事長。現職：東森電視事業股份有限公司董事長、台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長、大魯閣實業股份有限公司獨立董事、高雄銀行股份有限公司獨立董事。

王光祥，學歷：國立台灣大學農業經濟研究所碩士。經歷：聯城工業建設公司工務部、設計部、業務部和崇友實業公司。現職：三圓建設股份有限公司董事長、隴華電子股份有限公司董事長、美國華信商業銀行董事。

（時報資訊 任珮云）

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