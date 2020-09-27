成本低裝設快 企業最愛太陽能

根據「用電大戶條款」規定，未來大戶使用綠電有四種方式達到義務量，包括設置綠電設備、設置儲能設備、購買綠電及憑證、繳納代金等，擇一進行。由於太陽能發電的投資成本，相對其它方式較低、且設置時間最短，因此成為目前企業最愛、最優先考慮的方案。

政府為發展乾淨能源，推動「用電大戶條款」，就是要讓用電多的大企業、大戶自行建設綠能設備，以提升綠電比例。

但為避免用電大戶都選擇繳納代金，政府因此訂出每度較高的高門檻，且每年代金隨綠電價格調整，必須每年重新購買，增加業者負擔，因此訂出代金是四種選項中成本最高。

風力發電雖也是政府鼓勵企業投資的綠能發電之一，不過，離岸型風力發電技術門檻高、投資成本大，對許多的企業來說，效益過低。

另外，陸域型風力發電，必須選擇風力資源較豐沛的場域，而且也要多費成本建立輸送管線，成本也高。

至於太陽能發電，用電大戶指出，由於太陽能產業發展已久，無論是技術、設備及配套，都已相當成熟，因此，企業投入的成本相對較低，設置也較容易，較會被採用。

甚至，有些用電大戶工廠的屋頂，可透過租給太陽能發電業者投資設置的方式，或雙方合作，這樣更能節省成本。

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