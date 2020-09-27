傳產用電大戶 超前部署備綠電

「用電大戶條款」將在2021年上路，而用電大戶使用綠電需占台電契約容量10％，目標五年後到位，多數水泥、紡織等傳產皆已超前部署，投資設置再生能源發電設備；其中，台泥集團的「嘉義義竹漁電共生案」已在議約中，陸域型風電也已啟動；遠東集團的亞泥及遠東新的太陽能、離岸風電計畫也在規畫進行中。

此外，紡纖產業的遠東新、新纖、南紡等企業用電大戶，已在自家工廠裝設太陽能發電設備；力麗集團也陸續進行了太陽能、風電的投資。

台泥集團已設立100％持股的轉投資子公司「台泥嘉謙綠能」，負責「嘉義義竹漁電共生案」，為太陽能發電方式，目前正與台鹽議約中。另外，台泥也在彰濱工業區投資太陽光電廠及陸上風電，其中，太陽光電廠有第一期2MW及第二期10.1MW，以及陸域型風力發電機組共21.6MW。

環泥在高雄的工廠，則承包給其他企業，設置屋頂型太陽能發電。遠東集團的遠東新，目前已在桃園觀音區的化纖廠及石化廠，都設有太陽能發電設備。

亞泥的「竹風電力離岸風電計畫」，在2018年曾邀請丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）參加共同開發，雖未能入選2020年計畫，但亞泥已找了另一家德國顧問公司，持續爭取國內風電市場。

新纖除了早在桃園觀音工廠設立了太陽能發電設備，也在花蓮的兆豐農場有投資太陽能光電。

台南幫的南紡，應該是南部地區最先投資太陽能發電的紡纖廠；南紡指出，台南仁德廠早在賴清德當市長時，就響應政府綠能發電，投資8千萬設置太陽能發電設施，預期18年可回收。

因應五年後用電量需10％為綠電，力麗正進行「綠能生產」計畫，投入風力發電，未來生產用電100％將來自綠能。

力麗集團在台灣最大的生產基地在彰化芳苑，因此，力麗集團已成立 「力寶龍能源」公司，主要投資為力鵬7O％、力麒建設占3O％，未來將在彰化芳苑，新建風力發電廠址，逐步引進1265KW、4600KW的風電設施，提供自家生產線所需的電力。

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