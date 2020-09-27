口罩隔離衣 防疫物資蛋塔效應危機來襲？

新型冠狀病毒疫情改寫全球政經局勢，也帶來傳產浴火重生的契機，除了成衣大廠跨足醫用防護衣領域，口罩也從夕陽產業華麗轉身。

防疫物資成為時下最夯產業，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情全球延燒，至今未見平息跡象，口罩作為第一道防線，不只在台灣成為標準配備，更是全球爭搶的關鍵物資，也因此，國內除了原本的口罩國家隊，愈來愈多「後進者」投入生產，希望能分到一杯羹。

「會不會變成另一種蛋塔效應？」經濟部工業局副局長楊志清坦言，許多原本不是生產口罩的廠商也加入生產行列，滿足疫情期間爆量需求，但也擔心這些後進者只看到眼前銷路，沒有想到以後的出海口。

康那香發言人林秀娟不諱言，台灣是淺碟型市場，口罩產能持續增加，光是康那香10月的日產能就將站上400萬片；疫情過後，市場恐供需失衡，口罩價格確實有下跌危機。

「還是要回歸理性看待」，楊志清表示，現在口罩生產還在熱頭上，但疫情過後，業者仍得經過市場「洗禮」，回歸品質與價格競爭。

不過「蛋塔效應」對於指標廠商而言，不是太值得擔心的事，因為這些產業界老鳥早就開始布局；康那香董事長戴榮吉豪氣地拍著胸脯說，「廠商要靠自己，不要只想著靠政府」。

不只賣口罩 廠商拚一貫廠輸出

戴榮吉日前在防疫產品發表會上，除了宣布因口罩需求續溫，將再添購16部口罩機台，同時也推出「口罩一貫廠」輸出方案，從原料、熔噴不織布到關鍵製作技術一併輸出，服務橫跨上中下游，目前已與土耳其討論設廠，許多歐美國家也在洽談中。

康那香、康匠接連宣布將投入整廠輸出，華新醫材也籌組「口罩產業整廠輸出聯盟國家隊」。口罩業者積極申請歐盟CE、美國食品暨藥物管理局（FDA）認證，力拚口罩外銷。

為何選擇整廠輸出，而不再是單賣口罩，業者有2大考量，一是疫情爆發後，各國都體認到國內保有自主生產能量的重要性，對業者而言，「給人魚吃，不如教人釣魚」，與其進行口罩外交，不如教他人如何製造口罩；其次，透過串連產業鏈廠商，原料、製造設備也能創造更高價值，後市商機可期。

營運超過70年的老牌醫療耗材製造商中衛，則以多元時尚款口罩在市場闖出一片天，蒂芬妮藍、愛馬仕橘、卡地亞紅等特殊色深受喜愛，姐姐蕾絲口罩、撞色款更讓許多民眾甘願徹夜排隊搶購；而且早在今年1月，就在國際市場一鳴驚人，與德國潮牌#DAMUR合作，登上柏林時裝周。

防護衣、呼吸器業者急尋出海口

台灣防疫成功守住上半場，但對於部分衝在前頭的產業來說，一則以喜、一則以憂，喜的是取得階段性抗疫成果，讓國人免於大規模感染恐懼，但開出的產能何去何從，成為令人頭痛的難題。

今年3月，疫情如野火般蔓延至歐美，爆發之勢超乎預期，防護衣、呼吸器等重要防疫物資全球告急。

成衣廠聚陽因經歷過嚴重急性呼吸道症候群（SARS），早在17年前就投入防護衣研發，今年得以成為全台第一家生產P3防護衣的廠商，為P3防護衣產能最高的業者，傑出表現甚至吸引總統蔡英文與副總統賴清德登門參訪。

然而，台灣疫情逐漸緩和，防護衣的需求也不再迫切，聚陽董事長周理平眼見政府的防護衣訂單從900萬件砍到236萬件，隔離衣本來規劃總件數1700萬件，最後砍到剩1300萬件，他第一時間也嚇到，「數量怎麼差這麼多」。

儘管心裡不好受，周理平不後悔參與國家隊，因為這是救人救命的物資，但面對攸關營收的現實問題，聚陽也加快腳步，積極申請歐盟CE、GMP（製藥工廠管理）認證，以及美國FDA、歐盟CE等醫材認證，鎖定外銷疫情尚未緩解的歐美市場。

同樣面臨難題的，還有原本專注睡眠呼吸中止症的陽壓呼吸器（CPAP）廠雃博，在衛福部協助下，投入呼吸器開發，推出中階、非侵入式呼吸器，提供緊急狀況下使用的替代性選擇，主要目的是在協助感染肺炎的非重症病患。

不過計畫趕不上變化，雃博原本主要市場在歐洲，投入研發時，歐美疫情正嚴峻，市場對呼吸器的需求相當緊迫，但等到雃博產品及原料供應鏈都準備就緒時，原本混亂的醫療體系已恢復正軌，歐美既有重症呼吸器供應商也把產量拉上來，供需缺口轉趨平衡。

歐美市場推廣不如預期，雃博只好將目標市場轉向中南美、印度，目前仍在持續接洽尋求新的機會。

憂防疫物資蛋塔效應 盼政府優先採購國產

「從國家角度來看，是不容易估算，因為不知道疫情會多嚴重，還是像現在穩定下去」，林口長庚紀念醫院副院長邱政洵認為，防疫物資得分層級，就目前疫情發展來看，防疫新生活可能會持續到明年中、甚至明年底，至少口罩、75%酒精等常備物資，應動用國家隊的力量持續大量、穩定製造。

不過國內大量生產口罩，未來恐怕會發生「蛋塔效應」，防護衣、呼吸器則因政策考量不夠完善，廠商力挺政府之後，卻面臨難題。

其實如今身價水漲船高的口罩業者，疫情之前也是苦哈哈，根據估算，若購買相同等級醫用口罩，中國製產品價格略低於台灣製，價差約新台幣0.3元至0.5元間，而台灣盛行的採購制度為價格標，台灣製口罩因而飲恨敗北。

多數業者認為，台灣廠商在原料、技術到品質都具備競爭力，「絕對對得起價差」；康那香總經理戴秀玲說，業者期盼政府、公家單位扮演領頭羊角色，採購及標案能優先選擇台灣製造的產品，給予在地廠商更多機會。

至於防護衣、呼吸器，台灣醫療院所長期向國外採購，未來是否能夠優先採購國產製，讓廠商能夠「保底」，仍得看衛福部態度。

「如果沒辦法建立起很好的出口市場，很難期待廠商願意保留某些產能，在緊急情況下使用」，北醫大醫療生物科技法律研究所所長李崇僖則認為，即便政府願意採購，力道仍不足以撐起產業，關鍵還是鼓勵廠商走向更高端產品開發，創造更大獲利，以及協助拓展東南亞市場。

李崇僖指出，歐美疫情依舊嚴峻，許多醫療用品需求殷切、無暇外銷，而東南亞部分地區承認台灣食藥署的許可證，若食藥署可以加快臨床試驗審查、發放許可，有利於台灣業者搶占東南亞市場，廠商有了穩定的海外收益，保留些許產能做為戰備安全存量，也就不再那麼頭痛。

防疫物資視同戰備 衛服部擬建置共同供應平台

負責統籌「民生及戰備物資產業」的國發會主委龔明鑫說，部會間已經有過幾次討論，也理解廠商的顧慮與難處，目前政府朝2方向規畫，一是台灣會有基本的採購量，衛福部已與醫療院所達成共識，「不然一直叫國內廠商生產，又大量進口低價（產品），會劣幣驅逐良幣」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也說，各醫療機構為保護第一線醫護人員安全，並確保營運持續，平時應自行庫存1個月需求量；他透露，衛福部未來將規劃建置國產醫療戰備物資共同供應契約平台，強化台灣防疫物資產業鏈。

此外，衛福部對防疫物資有一套審核機制，食品藥物管理署醫療器材及化粧品組研究員王兆儀說，國產防疫物資無論要內銷或出口，屬於「醫療器材」的產品需經過食藥署審核及管理，審查時除了要確認醫材廠符合GMP規定，另分為國內許可證及外銷專用許可證2種。

王兆儀指出，為了加速防疫物資生產量能，食藥署早已進行流程簡化、加速作業，除了派員進駐工廠輔導，也開設特定窗口，即時解答業者各種疑問。

如何避免蛋塔效應，又能有效建立台灣防疫物資網，政府、業界都須加把勁，工業局副局長楊志清認為，台灣在這次疫情期間，打響台灣製造（MIT）品牌名聲，如何讓品牌機制延續、保留價值，甚至創造外匯，將是後疫情時代新課題。

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