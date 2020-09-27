9/27前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

09/28(一) 央行公布8月退票統計
中大台灣經濟研究中心公布9月台灣消費者信心指數CCI
國發會公布8月景氣燈號
高力國際公布第三季商用不動產市場季報
中華工程法說會
日曜天地歐洲名牌採購會
比漾、美麗華周年慶記者會
09/29(二) 「2021 渣打臺北公益馬拉松」啟動記者會
高曼資本、高曼計量/數位資產論壇（Digital Asset Forum）
蘇揆赴立院報告110年度施政計畫及總預算案
中區國稅局記者會
戴德梁行公布第三季商用不動產市場季報
穎崴與加工處簽約投資
台北紡織展展前記者會
漢宇琢森案進場
意藍資訊X彥星喬商台灣房地產網路聲量發表會
iCHEF公布新一輪資金挹注結果
台灣通訊學會「5G x 數位轉型高峰論壇」
09/30(三) 環球周年慶記者會
10/01(四) 勞動部公布最新無薪假統計
新光三越周年慶開打首日
10/02(五) X

國際財經焦點

9/28（一) 美國9月德州製造業前景調查
9/29 (二) 美國7月凱斯席勒房價指數

歐元區9月企業與消費者調查報告、8月ZEW經濟信心指數

英國9月全國房價指數

法國9月消費者信心指數

日本9月CPI

韓國8月工業生產
9/30 (三) 美國9月ADP非農就業報告、第二季GDP修正值

歐元區9月CPI

英國第二季GDP修正值

日本8月工業生產與零售額

韓國中秋節5日連假開始
10/1 (四) 美國上周初領失業救濟人數、9月Challenger企業裁員報告、8月個人所得與支出、9月ISM製造業PMI

歐元區9月製造業PMI、8月PPI

德、法、英、義9月製造業PMI

日本第三季短觀報告、8月失業率

印度央行公布利率決策、9月製造業PMI
10/2 (五) 美國9月就業報告、8月工廠訂單、9月密大消費者信心指數

陸港澳焦點

 

9/28(一) 騰訊微博正式停止營運
9/29(二) 中通快遞在港交所掛牌
9/30(三) 9月官方製造業、服務業PMI
10/1(四) 陸股國慶和中秋休市，9日開市
港股中秋休市，5日開市

台股一周焦點

9/28(一) 股東臨時會 建暐
除權 尖端醫
法說會 中工
9/29(二) 股東臨時會 風青、台境
除息 力達-KY
9/30(三) 股東臨時會 春雨、益航、鎧勝-KY
法說會 淘帝-KY
10/1(四) 休市
10/2(五) 休市
工商時報 數位編輯