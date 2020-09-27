9/27前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|09/28(一)
|央行公布8月退票統計
|中大台灣經濟研究中心公布9月台灣消費者信心指數CCI
|國發會公布8月景氣燈號
|高力國際公布第三季商用不動產市場季報
|中華工程法說會
|日曜天地歐洲名牌採購會
|比漾、美麗華周年慶記者會
|09/29(二)
|「2021 渣打臺北公益馬拉松」啟動記者會
|高曼資本、高曼計量/數位資產論壇（Digital Asset Forum）
|蘇揆赴立院報告110年度施政計畫及總預算案
|中區國稅局記者會
|戴德梁行公布第三季商用不動產市場季報
|穎崴與加工處簽約投資
|台北紡織展展前記者會
|漢宇琢森案進場
|意藍資訊X彥星喬商台灣房地產網路聲量發表會
|iCHEF公布新一輪資金挹注結果
|台灣通訊學會「5G x 數位轉型高峰論壇」
|09/30(三)
|環球周年慶記者會
|10/01(四)
|勞動部公布最新無薪假統計
|新光三越周年慶開打首日
|10/02(五)
|X
國際財經焦點
|9/28（一)
|美國9月德州製造業前景調查
|9/29 (二)
|美國7月凱斯席勒房價指數
歐元區9月企業與消費者調查報告、8月ZEW經濟信心指數
英國9月全國房價指數
法國9月消費者信心指數
日本9月CPI
韓國8月工業生產
|9/30 (三)
|美國9月ADP非農就業報告、第二季GDP修正值
歐元區9月CPI
英國第二季GDP修正值
日本8月工業生產與零售額
韓國中秋節5日連假開始
|10/1 (四)
|美國上周初領失業救濟人數、9月Challenger企業裁員報告、8月個人所得與支出、9月ISM製造業PMI
歐元區9月製造業PMI、8月PPI
德、法、英、義9月製造業PMI
日本第三季短觀報告、8月失業率
印度央行公布利率決策、9月製造業PMI
|10/2 (五)
|美國9月就業報告、8月工廠訂單、9月密大消費者信心指數
陸港澳焦點
|9/28(一)
|騰訊微博正式停止營運
|9/29(二)
|中通快遞在港交所掛牌
|9/30(三)
|9月官方製造業、服務業PMI
|10/1(四)
|陸股國慶和中秋休市，9日開市
|港股中秋休市，5日開市
台股一周焦點
|9/28(一)
|股東臨時會
|建暐
|除權
|尖端醫
|法說會
|中工
|9/29(二)
|股東臨時會
|風青、台境
|除息
|力達-KY
|9/30(三)
|股東臨時會
|春雨、益航、鎧勝-KY
|法說會
|淘帝-KY
|10/1(四)
|休市
|10/2(五)
|休市