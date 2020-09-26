台康新冠快篩試劑 准入印度市場

台康生技旗下飛確Vstrip COVID-19抗原快篩試劑，通過印度醫學研究理事會（ICMR, Indian Council of Medical Research）驗證，正式取得印度當地銷售許可，是該國第五家過關的試劑廠，也是台灣首家進軍印度的生技公司。

台康26日公告此訊息。總經理劉理成表示，該試劑將由經銷商啟動上市銷售。截至目前，印度只有五家公司通過官方驗證，除三家印度公司（一家與韓國合作）和一家比利時廠商外，寶安康抗原快篩是全球少數也是台灣唯一一家在印度通過驗證的產品。

劉理成說，這是飛確產品8月27日取得TFDA專案製造許可核准後，再次獲得第一個國際認證，為台灣自行開發的新冠抗原快篩試劑揚名海外，展現台灣生技業的能量。

目前全球不須任何設備輔助偵測的COVID-19抗原快篩試劑，少於十家上市產品，分別在南韓、印度及美國取得緊急許可。台康攜手寶齡、安生醫共同開發的抗原快篩試劑，其精準度及特異性均不亞於其他上市產品。

至今全球疫情仍未停息之際，抗原快篩試劑是全球防堵疫情擴散的工具，需時10～15分鐘且操作便利，隨著抗原快篩在國外廣泛使用經驗，各國都在研擬抗原適用策略，恢復生活秩序及經濟復甦。

台康目前積極拓展抗篩試劑市場，除印度外，沙烏地阿拉伯及部分中東國家、非洲、英國、南美地區及東南亞國家，皆有合作廠商陸續進行洽談。其他兩家聯盟公司亦掌握特定地區及國家的市場。劉理成表示，此合作模式為台灣生技產業立下良好示範：上、中、下游技術整合，將市場極大化，共同分享市場帶來的利潤。

印度疫情日益擴大，近600萬人確診，印度政府制定的防疫政策，篩檢上是以PCR及抗原快篩共用，抗原快篩需求日益增加。