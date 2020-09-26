中秋「夯」肉商機 電商、超商出手淘金

中秋節點燃「烤肉商機」，帶旺富邦媒(8454)旗下通路momo購物網及統一超(2912)7-ELEVEN生鮮肉品業績，其中富邦媒momo購物網生鮮肉品銷售成長近80%，統一超7-ELEVEN亦推出多項生鮮冷凍海鮮及肉品，預估可帶動相關業績成長20%以上。

全家團聚烤肉成為中秋節不可或缺的活動，電商平台及超商量販店亦卯足全力搶食龐大「夯肉商機」，根據momo購物網消費觀察，隨著現代人對生活品味的講究，「精烤」已然成為今年中秋烤肉的重點訴求，帶動頂級食材成為消費者鎖定的目標，如：美國PRIME嫩肩沙朗牛排、日本A5和牛肉片、安格斯鮮脆牛舌等肉品，以及急凍智利帝王蟹、五星藍鑽蝦、北海道原裝4S干貝等生鮮，皆為饕客的首選；除備齊豐富食材，好的烤肉用具亦是端出美味料理的重要推手，由於近期露營風氣興盛，帶動「折疊式烤爐」、「多功能烤爐」以及「卡式爐搭配烤盤組」商品成熱門選擇。

隨著中秋節腳步漸近，momo購物網生鮮肉品銷售成長近80%，其中在民眾對美食的講究與堅持下，促使頂級肉品佔整體肉品銷售50%，為讓消費者輕鬆迎接為期4天的佳節連假，momo《好秋百匯夯起來》活動即日開跑，集結逾3000件海鮮肉品及多款烤肉必備醬料優惠3折起，同時推出乾杯集團、頂級鐵板料理等知名餐廳烤肉組豐富消費選擇，希望能衝高相關產品業績。

中秋禮盒買氣持續攀升，統一超7-ELEVN自8月中旬至今，門市禮盒銷售已較去年同期成長1倍，針對中秋節烤肉聚餐，7-ELEVEN預購推出「嚴選素材鮮物-金蝦趴海味祭」，包括各類蝦及日本北海道的巨大冷凍干貝，亦美福肉品的伊比利豬肋條、日本A5和牛燒烤片等各項肉品，除了預購商品外，門市也推出多樣限量烤肉商品，讓消費者在門市一次購足烤肉需求，目前已達62店的「嚴選素材鮮物」冷凍新店型，門市設置海島型冷凍冰箱，引進生鮮冷凍品項多達近30支商品，不論是烤肉&小家庭料理需求都可以在門市一次購足，預估可帶動相關業績成長20%以上。

（時報資訊 張漢綺）

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