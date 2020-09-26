迎旺季效應 美容保健品業第四季拚逆轉勝

美容保健品族群隨著旺季效應來臨，在傳統雙11、雙12的產品銷售高潮，聖誕節送禮，加上醫療科技展12月初登場的利多激勵，開幕效應，加上各國陸續解封，軒郁（670 3）10月下旬上櫃可望掀起的比價行情，都將帶動該族群第四季業績有機會逆轉勝，業績將進入今年的最高峰。

截至8月底全球總加盟店數已達到4794家的麗豐-ky（4137)，自結8月營收3.29億元，已是去年同期九成的水準，由於9月起該公司已前進湖南、寧夏、華南大區、山西等地區召開招商會，加上換季保養旺季帶動，法人預估，麗豐最快第三季底、第四季初營收年增率有機會力拚至恢復成長。

以面膜起家的軒郁，9月25日起受理競價拍賣作業，競拍底價敲定為 每股80.08元。該公司前8月營收8.13億元，交出年增36%佳績，上半年EPS高達4.1元，預期第四季在旺季效應帶動中，營運將優於上半年中，應有機會在十月下旬上櫃掛牌後拉出亮麗的蜜月行情。

營運倒吃甘蔗的佐登-ky(4190)，隨著兩岸會員回流率已達九成，自第三季起營運漸入佳境，9月搭上周 年慶促銷開跑、「佐登微爾」員林店開幕，以及大陸醫美市場回溫，營收回溫後，第四季則在醫美診所陸續開設，營收看好，法人預估期2020年整體營收上看29億元、年減約一成，EPS預估約在5元左右。

科妍（1786）受惠長效一針劑型關節腔注射劑第二季獲國內健保給付，帶動8月營收以7,019萬元，改寫歷史新高，年成長達118％，預 期隨著歐洲、大陸及俄羅斯等各大經濟體陸續解封，預期第四季業績將恢復成長軌道。

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