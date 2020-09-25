台塑攜日商合設IPA廠 搶半導體先進製程商機

台塑25日公告投資新台幣5億元，與日本德山株式會社共同成立合資公司，將在高雄林園興建年產能3萬噸的電子級異丙醇（IPA）廠，預計2020年底量產。

台塑發布重訊指出，董事會通過與日本德山株式會社成立合資公司，台塑德山精密化學初期設立資本額為10億元。

電子級異丙醇（IPA）主要供應半導體先進製程清洗用，台灣去年產能2.5萬噸，不過，需求達3.4萬噸，進口量均由日本德山株式會社供應。

日本德山株式會社基於半導體業者要求，必須要有第二供應源，由於台塑具穩定丙烯來源的優勢，台塑指出，雙方於台塑高雄林園廠區合資興建年產能3萬噸電子級IPA工廠，就近滿足客戶需求，共同發展台灣電子級IPA產業。

台塑表示，廠房需用地面積約1.6公頃，將拆除林園廠丙烯酸一期老舊製程，作為IPA建廠用地，朝高附加價值產業發展。預計2020年9月完成建置，同年12月開始量產。

合資公司預計總投資金額24億元，設立註冊資本額新台幣10億元，由台塑與日本德山株式會社各出資50%，預估年營業額19.8億元，稅前淨利將達6.8億元，資金回收年限3.2年。

德山株式會社目前在日本山口縣設有電子級IPA年產能3萬噸工廠，因轉化率高、雜質少，符合台灣半導體業需求。德山株式會社自1996年起在新竹及雲林各興建1座年產1.6萬噸電子級IPA分裝廠，供應台積電、美光、聯電等半導體業者。