高價茶需求被「沖淡」 前8月出口值年減26%

疫情衝擊國產高價茶出口，財政部近日發布最新統計通報顯示，今年前8月茶葉出口值6030.1萬美元，年減26.5%，反轉近年成長趨勢。

統計通報指出，台灣飲茶文化歷史深遠，帶動茶樹栽培、製茶等產業發展，手搖飲商機也不斷成長，對茶葉的內需消費，不輸外來咖啡文化風潮，除自產茶外，也大量從國外進口茶葉，從2009年至2019年，進口茶葉重量由2.6萬公噸增至3.3萬公噸，大於出口量。

不過，由於近年台灣茶葉出口多為高價茶，平均單價高於進口茶，因此從2016年起，即使進口量仍高於出口量，「出口值」仍反轉為出超（出口值大於進口值），終止連續15年入超。統計2019年，茶葉每公斤出口單價為12.1美元，遠高於進口茶葉單價2.5元。

統計通報顯示，在國內茶葉產業出口拓銷有成下，2019年茶葉出口值1億2462萬美元，創下歷年新高。

不過，今年受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情攪局，前8月茶葉出口值降至6030.1萬美元，年減26.5%，明顯衰退；進口部分則衰退較少，前8月茶葉進口5103.1萬美元，則年減5.2%。

統計通報指出，從市場來觀察，越南為我國茶葉最大進口國，2013年以前占總茶葉進口值比重超過一半，之後因加強農藥殘留管制措施，部分轉向斯里蘭卡、日本進口，今年前8月自越南進口占比已降至33.3%；至於外銷市場則以中國及美國為主，今年前8月占比各為37.2%及16.8%。

從茶種來看，台灣進口以紅茶等全發酵茶為主，占比約4成6 ，並以自斯里蘭卡進口最多；台灣出口則以烏龍茶、包種茶等部分發酵茶較多，占比約4成，主要偏向精緻包裝的高價茶。

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