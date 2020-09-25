澄清「國台辦關切」 中天電視闢謠並提告

王又正今（24）日宣布離開主持1年多的中天《新聞深喉嚨》，並結合中時新聞網資源，轉戰新媒體，未料卻遭媒體瞎扯是「國台辦關切」，才讓王又正保住飯碗，令中天新聞不忍回擊了！

中天聲明全文：

蘋果日報瞎扯國台辦關切 中天嚴正駁斥並提告！

蘋果日報不實報導指「國台辦關切」讓王又正驚險保住飯碗，中天新聞予以嚴正駁斥、痛斥完全無中生有，內容自行杜撰編故事，更惡質的是蘋果日報未向中天新聞查證，散佈不實報導內容，中天將採取必要的法律行動，並將對所有不實報導和散佈不實報導者逕行提告。

時值旺旺中時正大力發展新媒體，中時新聞網已開闢多個網路影音節目。王又正擁有豐富電視經驗，轉戰新媒體，符合集團需要，也契合他個人生涯規劃與潮流趨勢。

【蘋果日報瞎扯國台辦關切 中天嚴正駁斥並提告！】 … 由新聞深喉嚨發佈於 2020年9月24日星期四

王又正早前透過《新聞深喉嚨》官方臉書證實離開一事，大方公開離開原因是想接受新挑戰，當然他在轉換跑道的過程中，也一度猶豫卡關，幸好有公司力挺加上觀眾支持才讓他能勇敢前進。

中天新聞為服務廣大觀眾，提供多元論述平台，發揮媒體第四權的社會責任，於10月5日起，週一至週五晚間八點同一時段，接檔推出《頭條開講》談話節目，由主播周玉琴及政治中心主任林嘉源共同主持，敬請支持中天的觀眾朋友準時鎖定。