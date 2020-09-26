中秋連假期間上班 薪水、加班費這樣算！

中秋連假即將來臨，部分產業因業務需求，仍會安排員工，於連假期間出勤，而上班族們最關心的，莫過於薪水、加班費的計算方式；對此，勞動部特別舉例說明，協助勞工了解自身權益。

勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定民俗節日「中秋節」（10月1日）為國定假日，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意出勤，工資應依法加倍發給，如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補休。

勞動部解釋，民間企業多有比照政府行政機關辦公日曆表出勤的情形，而今年的中秋連假，是以「一日換一日」的換班（假）概念調整出勤，以形成連假；也就是將9月26日的非上班日，與10月2日的上班日對調。

勞動部舉例，勞雇雙方若約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，並假設勞工月薪為新台幣（以下同）3萬6000元（以3萬6000元30日8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤8小時，各日出勤工資給付規定如下。

一、10月1日（星期四）

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說明，當天屬「國定假日」，依勞基法第39條規定，休假日出勤，加倍發給工資，當日工資、加班費計算方式如下：

薪資：平日每小時工資150元 X 8小時 = 1200元。

第9、10小時：平日每小時工資150元 X 1又3分之1。

第11、12小時：平日每小時工資150元 X 1又3分之2。

二、10月2日及3日（星期五、六）

黃維琛指出，這兩日性質上屬一例一休的「休息日」，依勞基法第24條第2項有關休息日出勤加給的規定，薪資計算方式如下：

前2小時：平日每小時工資150元X 1又3分之1 X 2。

後6小時：平日每小時工資150元X 1又3分之2 X 6。

上述兩者相加 = 1900元（8小時加給工資1900元）。

第8小時之後的計算方式一律為：平日每小時工資150元 X 2又3分之2。

三、10月4日（星期日）

當天屬一例一休「例假」，黄維琛說，在一般情況下「不得出勤」，若因天災、事變或突發事件，雇主要求勞工出勤，須依勞基法40條，「多給1天的錢，還要補假1天」，以月薪3萬6000元為例，勞工會多拿到1200元，並得到1天補假。

黄維琛解釋，勞工獲得的「補假」，原則上，希望勞工在7天內（以本次中秋連假而言，是自10月5日起算7天內），把補假休掉，避免出現連續勞動的情形。

（林信男）

文章來源：今周刊

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