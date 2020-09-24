鄭貞茂 接掌陽明海運

國內第二大、全球第九大貨櫃航商陽明海運董座確定將換人，將由現任陽明董事，國發會副主委鄭貞茂接替現任董事長謝志堅，全案已送至行政院核定中。鄭貞茂將於10月1日正式履新，他也是民國81年陽明股票上市以來首位非海運專業的董事長。

謝志堅已屆齡延退，這次他向交長林佳龍請辭退休，並獲政院同意，因此府院高層擬更換陽明海運董座已有一段時日。據了解，謝志堅自今年2月中前總經理林文博請辭後，行政院遲未批下總經理人選，就曾幾次向友人表示工作實在太累了。陽明第二季財報出爐，貨櫃船運本業有獲利，確定第三季將轉虧為盈後，似乎更加強了謝志堅的辭意。

據了解，陽明總經理出缺時，交通部支持內升，謝志堅推薦了派駐歐洲的副總經理周財丁與派駐中國大陸的賈台興，但遲遲沒有核下，後來傳出高層認為兩人政治屬性偏藍，因此遭到否決，這也讓謝志堅頗受打擊。

政府高層認為謝志堅階段性任務已經完成，後續陽明需要金融與財經專業的人來帶領，因此交長林佳龍二周前向國發會主委龔明鑫借將，推薦曾在台灣花旗銀行任職，擔任過金管會副主委、台灣金融研訓院院長的鄭貞茂來接掌。不過也因鄭貞茂非海運專業，估計總經理遺缺很快會安排海運專業接任。

交通部是陽明最大股東，持股17.98％，第二大是國發基金17.68％，第三是台灣港務公司11.97％，泛官股持股達47.63％。鄭貞茂是在2018年6月進入陽明董事會。

至於國發會副主委遺缺，據悉，龔明鑫早已展開人選物色，近期內可望明朗化。