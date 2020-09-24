億豐砸10億 緬甸墨西哥擴廠

全球窗簾大王億豐被歐美訂單追著跑，昨（24）日董事會通過擴大投資緬甸與墨西哥生產基地，專攻歐美平價窗簾與客製化窗簾市場，預估總投資額超過新台幣10億元。億豐表示，歐美平價窗簾在手訂單已經看到明年第一季，由於產能滿載，將透過海外擴廠增加10～15％的年產能，以滿足市場的龐大需求。

億豐去年在緬甸取得一塊廣達28萬平方米的土地，昨日董事會通過對持股100％子公司Norman Myanmar Company Limited增加投資3,500萬美元，興建標準品生產線、員工餐廳、辦公樓及其他附屬建築物等，預計年底前動工，最快2022年第一季完工投產。

億豐表示，隨著第四季傳統旺季到來，歐美量販市場對於每窗平均售價約新台幣500、600元的DIY平價窗簾需求量大增，過去億豐都由柬埔寨廠供應歐美平價窗簾市場，但眼看訂單滿手、產能滿載，決定斥資打造緬甸新廠，產能規模將比照員工人數達4,700多人的柬埔寨廠，而柬埔寨廠固定尺寸窗簾將擴線，以滿足客戶的需求。

億豐不只歐美平價窗簾訂單滿手，就連高附加價值的客製化窗簾一樣供不應求！因此，億豐搶先在墨西哥租地擴廠，甫於今年第三季投產，目前員工人數約百人，第四季將擴增至500人，加大產能規模。億豐墨西哥新廠客製化窗簾，每窗平均售價從新台幣6、7,000元起跳，主攻美國高價市場，只要客戶下訂單，平均3～7天即可出貨。至於歐洲客製化窗簾市場主要由大陸東莞廠供應，不過東莞廠當務之急是解決缺工問題。

億豐隨著歐美窗簾市場明顯回溫，第二季大賺4.12元、季增逾47％，上半年EPS達6.91元，獲利創同期新高；前八月合併營收153.76億元，年減2.82％。亞系外資認為，億豐第二季毛利率達57.9％，第三季毛利率可望攀升至58.3％，因此將2020年、2021年、2022年EPS預估值，分別調高至16.97元、20.57元、23.11元，並將目標價調高到400元以上。