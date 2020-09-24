補班日小確幸 四大超商祭優惠

迎接本周六（9月26日）補班日，四大超商搶推優惠吸客！7-ELEVEN推出CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶全品項任選第二杯七折，全家也推出會員APP隨買跨店取單品咖啡買一送一，萊爾富也端出新品Hi Cafe黃金柚香系列新茶飲嚐鮮優惠等，OK超商亦推出OKCafe大杯美式或拿鐵同品項買二送二。

超商業者觀察，以往每逢補班日，基於「療癒」商機，門市現煮咖啡或茶飲、下午茶點心等，都是上班族常購買的商品。7-ELEVEN表示，即日起到10月6日推出CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶全品項任選第二杯七折，其中，包括黑糖珍珠撞奶、蜜柚氣泡珍珠、四季春青茶、冰淇淋紅茶等熱銷飲品。

全家表示，為舒緩上班族補班日的憂鬱心情，將於補班日連續三天祭出咖啡優惠，9月26～28日只要透過全家APP「隨買跨店取」購買單品中杯熱美式、單品中杯熱拿鐵，可享買一送一優惠，會員每人限購二組；另，即日起到10月6日在店舖購買森永牛奶糖拿鐵、森永牛奶糖Q奶茶，可享兩杯99元優惠。

萊爾富表示，補班日將推出時令新品Hi Cafe黃金柚香系列新茶飲，10月20日前皆可享嚐鮮價39元，包括中杯熱黃金柚茶、大杯冰黃金柚茶、大杯冰黃金柚香咖啡，還有多款指定飲品單一特價29元；另外，9月25～27日也有其他商品限時買一送一起快閃優惠。

OK超商表示，因應補班日祭出新品與下午茶優惠，包括OKCafe大杯美式、拿鐵，不限冰、熱同品項買二送二，還有適合當下午茶的「芋泥菠蘿泡芙」第二件六折，9月26日當天還將推出全新「台南府城意麵」，OK超商估計，這波活動將帶動門市業績成長20％，咖啡業績成長50％。