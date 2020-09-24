台灣松下 推四領域解決方案

台灣松下銷售總經理鈴木豊表示，台灣松下銷售4～9月業績兩位數成長，期望10月至明年3月也能兩位數成長。看好台灣B2B未來將大幅成長，台灣松下中長期目標是現在至2030年每年持續成長。

松下台灣事業部去年開始推動將台松電器販賣、台灣松下環境方案、台灣松下電器整合方案事業部及台灣松下商用設備進行四社合一，今年4月1日正式成立台灣松下銷售，營運半年整體業績開紅盤，交出兩位數成長的成績單。

台灣松下銷售上周發表全系列秋季全系列家電商品，24日首日整合商用設備及整合方案兩事業資源，以「See The Future」為主題，舉行Panasonic 2020整合方案新商品展示會，陳列交通通訊、智能工作、店鋪能源及影像傳播四領域解決方案。

鈴木豊指出，Panasonic優勢是人才、品牌力、技術力，以及針對客戶需求客製化開發的能力，快速回應市場需求。B2B方面，以Panasonic的整合方案及商用設備兩事業的硬體及技術，提供解決方案，Panasonic未來在B2B會有大幅成長。

台灣松下整合方案事業本部總經理今西雅也指出，Panasonic解決方案可應用在公共建設、交通及娛樂，在台灣鐵路建設及便利商品市佔率高達80％～90％，希望在通訊5G、能源應用及、影像技術等領域市占率也有此水準。高鐵車廂內通訊系統使用Panasonic行之有年，更新月台的旅客乘車資訊顯示看板、新建行李區監控系統也採用Panasonic。

台灣松下銷售商用設備營業本部總經理安藤順也表示，商用設備事業主要是幫助業者將冷藏、冷凍商品，透過物流及便利商店交到消費者手中。台灣松下銷售針對後疫情，民眾生活習慣改變的新常態環境，已將溫度控制系統、點餐系統及人臉辨識系統，賣給國內連鎖餐飲集團，部分店鋪也開始採用。