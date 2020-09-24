台灣松下 推四領域解決方案

台灣松下銷售整合行銷方案記者會24日舉行，圖左起台灣松下銷售商用設備營業本部安藤總經理、台灣松下銷售鈴木社長及台灣松下銷售整合方案營業本部今西總經理出席。圖／王德為

台灣松下銷售總經理鈴木豊表示，台灣松下銷售4～9月業績兩位數成長，期望10月至明年3月也能兩位數成長。看好台灣B2B未來將大幅成長，台灣松下中長期目標是現在至2030年每年持續成長。

松下台灣事業部去年開始推動將台松電器販賣、台灣松下環境方案、台灣松下電器整合方案事業部及台灣松下商用設備進行四社合一，今年4月1日正式成立台灣松下銷售，營運半年整體業績開紅盤，交出兩位數成長的成績單。

台灣松下銷售上周發表全系列秋季全系列家電商品，24日首日整合商用設備及整合方案兩事業資源，以「See The Future」為主題，舉行Panasonic 2020整合方案新商品展示會，陳列交通通訊、智能工作、店鋪能源及影像傳播四領域解決方案。

鈴木豊指出，Panasonic優勢是人才、品牌力、技術力，以及針對客戶需求客製化開發的能力，快速回應市場需求。B2B方面，以Panasonic的整合方案及商用設備兩事業的硬體及技術，提供解決方案，Panasonic未來在B2B會有大幅成長。

台灣松下整合方案事業本部總經理今西雅也指出，Panasonic解決方案可應用在公共建設、交通及娛樂，在台灣鐵路建設及便利商品市佔率高達80％～90％，希望在通訊5G、能源應用及、影像技術等領域市占率也有此水準。高鐵車廂內通訊系統使用Panasonic行之有年，更新月台的旅客乘車資訊顯示看板、新建行李區監控系統也採用Panasonic。

台灣松下銷售商用設備營業本部總經理安藤順也表示，商用設備事業主要是幫助業者將冷藏、冷凍商品，透過物流及便利商店交到消費者手中。台灣松下銷售針對後疫情，民眾生活習慣改變的新常態環境，已將溫度控制系統、點餐系統及人臉辨識系統，賣給國內連鎖餐飲集團，部分店鋪也開始採用。

工商時報 沈美幸

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