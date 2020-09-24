遠百周年慶拚全檔130億 偽出國韓國展吸睛

遠百（2903）八月業績大幅增長17%，台中大遠百周年慶24日開跑，包括信義A13、板橋大遠百均啟動預購，為吸人潮進、買氣持續，遠百並自在遠百總經理徐雪芳領軍下在全台各大店開辦韓國物產展，徐雪芳更是變裝推薦韓流好品，力拚全檔周年慶業績上看130億元。

遠百指出，「好想出國」肯定是許多民眾現下的心聲，異國美食市場需求大爆發，不用再等待網購運送，板橋大遠百特別於周年慶前夕，自24日至10月6日開展「韓流魅力盡在遠百」活動，以為周慶預購開跑帶動人流與買氣。

包括台中大遠百周年慶24日開跑，遠百信義A13亦自24日起推振興券單筆滿3000送300，最高回饋均高達21%，信義A13周年慶首度登場預計10月8日開跑，除了按往例百貨服飾累計滿5,000送500、化妝品單筆滿2,000送200，預購期間滿萬再送300、大家電單筆滿萬送1,000、13大銀行全館單筆分期滿6,000送250。

徐雪芳指出，此次韓國展於遠百12間分店盛大舉辦，引進韓國擁有大批忠實粉絲、激萌可愛的KAKAO friends周邊商品，與集結上百種類韓國美食商品及化妝品、伴手禮，不用出國門也能買到第一手韓國伴手禮。

板橋大遠百並為周慶暖身，自24日至10月5日推出女、男裝單筆消費滿3000元送100元韓國展抵用券，此外，同期正值「時尚禮賓週」檔期，遠百APP會員於百貨服飾、名品當日消費滿5000元送500元，振興三倍券消費滿3000元送300元。