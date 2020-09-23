電動機車業 競推新車、新服務

電動機車商為提振業績，各出奇招搶曝光，宏佳騰23日發表全新車款Ai-3系列主打女性用車市場，共享品牌GoShare同日發表「企業方案」與數位支付「Scan & Pay」，摩特動力擇選在今（24）日上市PGO品牌首款性能電動機車Ur1+，三家同屬PBGN聯盟的業者形成另類「網內互打」的有趣局面。



宏佳騰、摩特動力還預告，明年將推出使用單顆電池的輕小型（綠牌）電動機車Ai-4、Ur2，布局入門市場，不讓Gogoro的VIVA車款專美於前；宏佳騰也將上市獨門的Ai-2三輪電動機車，瞄準商用市場需求。



宏佳騰跨足電動機車甫屆滿周年，累積銷售突破萬輛，穩居電車市場亞軍，23日上市第二款新車Ai-3，宏佳騰表示，相較於既有的Ai-1車系，Ai-3車系主要針對女性族群開發，設計上特別針對女性用車的痛點，包括座墊太高、找路、停車立車等進行改善優化。Ai-3共有Comfort與Comfort+兩款車型，定價分別為79,980、84,980元。宏佳騰希望藉由電車產品線的擴張，滿足不同分眾、客層需求，推進業績與市占。



同樣滿周歲的還有電車龍頭Gogoro直營的GoShare，也在23日一口氣發表企業方案與數位支付新業務。GoShare表示，共享交通市場除個人化需求外，企業用戶的需求也不小，因此針對企業移動用車需求，量身打造提供相關服務，包括打造專屬車隊、車輛管理等，就連車色、車型選擇都能客製化，服務將在29日上線，首批吸引包括微軟、Visa、遠傳、微風、台新銀、南山產物等九大企業。



此外，GoShare也宣布與永豐銀行合作，推出「Scan & Pay」數位支付服務，連結GoShare與25家台北人氣餐廳合作的「GoShare Select挑剔指南」，提供用餐付費最高享六四折的獨家優惠，達到GoShare APP在手，移動、用餐、付費一氣呵成的服務，逐步建構消費者點到點移動過程中的全價值鏈服務。