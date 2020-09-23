中鼎第二總部明年7月啟用 業務量再攀高峰

中鼎集團北投士林科技園區第二總部上樑，明年7月完工啟用；總裁余俊彥指出，今年成功減緩疫情影響，世界各地營運不中斷，陸續以數個標案大單提早達成年簽約額千億的目標，創歷年總簽約額新高紀錄。預期新總部成立後，業務量將可再創高峰。

中鼎與美商奇異公司攜手，承攬台電「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」，合約金額高達新台幣千億元，刷新了中鼎單筆承攬工程金額新高紀綠！

中鼎第二總部大樓完工落成後，將由智能與資源循環兩大事業群，余俊彥指出，將為中鼎集團的全球業務推展再添助力，續創佳績！

主要以承攬煉油石化、電廠工程為主的中鼎集團，近年來積極爭取綠能及循環經濟工程投標。

中鼎指出，政府能源政策轉向綠色發電，太陽光電將由2018年設置量2.84GW，擴大至2020年6.5GW，2025年20GW；風力發電將由2018年發電量745MW，擴增至2020年1,790MW。爭取綠能發電工程已是集團必需走的方向。

中鼎集團綠能發電領域，主要是透過旗下的崑鼎投控（6803）在國內外市場擴大太陽陽光電發展力度；目前手中已有的併聯運轉共12個專案，包括台南掩埋場、高雄港區等8個地面型，嘉南水利會有2個水面型，以及台北捷運北投機廠、俊鼎大林新廠等2個屋頂型。

在循環經濟市場的業務，中鼎已取得台灣首座整合性廢棄物管理設施的「桃園生質能中心BOT專案」，以及在2018年取得高雄臨海再生水BTO專案，這也是台灣首座結合公共污水處理廠與大型再生水廠專案工程。

市場預期，至2021年，綠能及循環經濟事業群的營收將占中鼎集團的1成5以上。

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