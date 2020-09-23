董落何「派」！ 大同董事候選名單將出爐

欣同及新大同為首大同市場派，獲經濟部核准召開大同股東臨時會，敲定10月21日全面改選6席董事及3席獨董，欣同負責人律師林宏信及新大同董事長楊榮光23日上午以召集權人身分，審查大同董事及獨董候選人提名名單。大同公司派與市場派各自推派6席董事、3席獨董，參與這場大同經營權爭奪戰。

據了解，欣同、新大同與三圓建設董事長王光祥三方市場派結盟，共推6席董事、3席獨董，林宏信、王光祥及林文淵等人都列入市場派董事提名名單，大同股東會曾列入市場派推舉獨董名單的前立委黃國昌確定未再角逐獨董，原本提名律師李勝琛、會計師呂惠民仍被市場派列入獨董名單，另一獨董由民間人士擔任。

據指出，大同公司派雖認定，市場派召開股臨會不合法，也向高等行政法院提出訴訟，但法院迄今尚未裁定撤銷大同股臨會，大同高層昨日經過評估，如果不提名董事及獨董角逐大同股臨會，形同棄權，百年大同勢必變天。最後決議提名6席董事、3席董事，除陳守煌股東會剛選任就請辭董事，由大同世界科技董事長沈柏延接替外，獨董羅清泉八月請辭後，繼任獨董人選傳出是從學界找人替補，大同董事長林郭文艷、大同執行副總經理兼財務長彭文傑、尚志資產董事長張益華為大同大學法人代表、蘇鵬飛及蔡勝文等人都參選董事；劉宗德及謝穎昇兩人選任獨董。

林宏信表示，他23日上午與新大同董事長楊榮光兩人，會對大同股臨會提名董事及獨董資格進行形式審查。依公告提名作業規定，董事需提供姓名等相關資料及學經歷；參選獨董依規定，需提供符合專業資格的證明文件、獨立性的證明文件、符合兼職限制的證明文件及其他相關證明文件等。

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