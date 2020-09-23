台中百貨雙雄 今年營收雙創新高在望

中部人消費力太驚人！受惠疫後報復性消費力大爆發，台中七期百貨雙雄-新光三越與大遠百前三季業績表現勢如破竹！受此激勵，新光三越台中店22日在20周年慶開檔活動宣布，今年營收目標力拼衝破200億元（含稅）大關，不僅將續創歷史新高，同時也將創下台灣百貨史上第一家營收衝破200億元的百貨單店龍頭！

不僅如此，台中大遠百目前正在舉辦周年慶VIP預購會，在國際精名品買氣暢旺加持下，營收年增率高達15％，預購期間營收已經提前衝破百億大關！台中大遠百今年營收目標將挑戰145億元（含稅）、年增3％的歷史新高，有機會撼動高雄漢神巨蛋百貨單店「店后」地位。如此一來，全台業績前兩大百貨「店王」、「店后」，可望雙雙出現在台中。

值得一提的是，新光三越台中店於民國89年10月開幕，隔年民國90年業績約達83億元；歷經20年的深耕、以及中台灣五縣市約600萬消費人口的支撐，今年若順利衝破200億元的業績目標，20年來，新光三越台中店業績大幅成長了1.4倍！

新光三越台中店主管表示，因為疫情的影響，無法出國渡假的消費者紛紛「偽出國」、乾脆將錢花在購物上，帶動前三季精名品業績年增26％、家電15％；尤其精名品買氣大爆棚，單是第三季業績就爆增六成！在精名品業績挹注下，新光三越台中店前三季營收估可達129億元（含稅），年增3％。

隨著中部百貨周年慶購物盛會陸續開打，壓軸的新光三越台中店20周年慶，自10/1起連假首日登場，整檔期25天業績挑戰41億元、年增3.4％！

為了衝刺業績達標，新光三越台中店不僅引進100家新櫃迎戰，周年慶第一波（10/1-14）首度降低回饋門檻、祭出「化妝品單筆滿2000送200、全館單筆滿3,000送300」、名品單區/大家電區單筆滿萬送千；今年新光三越周年慶特別與超人氣的寶可夢聯名合作，消費滿2000以上即可將好禮帶回家，勢將引爆寶可夢迷的收集狂潮！

另外，新光三越擴大線上周年慶，要讓消費者24小時買不停；新光三越電商平台beauty STAGE今年擴大線上周年慶陣容，9/24搶先登場，全站滿2,000現抵200、家電滿萬現抵700！而「美麗台」更首度走入線下，首家實體店9/25新光三越台中店登場。

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