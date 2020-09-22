建築四強聯手 插旗南港

台北市南港又見百億指標大案，亞昕國際、新潤興業、海悅國際三家上市櫃公司，攜手白天鵝機構，四強首度聯手插旗南港，預計年底推出總銷逾120億元的小豪宅大案「擎天森林」，據悉，每坪將挑戰100萬元，跟進南港輪胎的「世界明珠」。

合庫總經理陳世卿、亞昕國際董事長姚連地、新潤興業董事長郭長庚、白天鵝機構鋐富建設董事長陳清堯、海悅國際董事長黃希文，22日出席聯貸案簽約儀式，聯貸金額達63.96億元，包括土融、建融等，利率約1.8％，年限為5年。

看好東區門戶鍍金前景，亞昕國際、新潤興業、海悅國際在今年初豪砸52.35億元，聯手買下興富發建設的南港1,625坪土地，進一步整合隔壁的白天鵝機構後，基地規模擴大為1,813坪，地點位於中視媒體總部、重陽公園旁興南街。至於四家公司投資佔比，分別為亞昕國際40.33％、新潤興業40.33％、鋐富建設10.38％、海悅國際8.96％。

姚連地表示，預計年底推出總銷逾120億元的小豪宅大案「擎天森林」，為26層樓的擎天雙塔住宅大樓，主攻首購、首換產品，共約400戶。全案將由海悅國際操盤代銷，預計10月動工，年底銷售，2024年完工交屋。

新潤機構董事長黃文辰表示，看好南港緊鄰信義計畫區，卻擁有信義計劃區三倍大的腹地，及五鐵共構的樞紐地利，建設發展利多不斷，將規劃25坪、38坪、45坪、2～4房的小豪宅推出，將會是南港第二高的摩天住宅大樓，每坪可望挑戰100～110萬元。

黃希文觀察這一波疫後房市迅速價量齊揚，直指主要關鍵是人、錢，統統都鎖在島內，加上台商回流、超低利環境持續，游資將持續湧入具有保值型的資產；如果沒有其他變數，預期這一波房市多頭會旺到2021年底。

至於陳清堯出身台北房屋的建築業大咖，近幾年積極在全台攻城略地，今年首度揮軍高雄推出總銷65億元的「美術白天鵝」，並以高坪效小豪宅一炮而紅。