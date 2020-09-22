村上英之升任新光三越董座 吳昕陽接總座

新光三越22日董事會進行董座補選，在泛新光吳家兄弟吳東進、吳東亮、吳東昇各自大陣仗攻堅下，董事會在以「最少變動」前提下，持股比勝算最大的日籍副董村上英之升任董事長，亦打破三十年首度由日方擔任董事長慣例，而總經理吳昕陽則接任副董兼總經理。

由於補選董座任期至2022年六月改選，接任董事長任期僅有一年十個月而使得此場泛新光爭奪新光三越寶座之戰戰線再拉長。

新光三越補選董座的任期還剩不到一年十個月，不過還是競爭者眾，從二代的吳東進、吳東昇、吳東亮妻彭雪芬，到三代吳昕陽、日方副董村上英之等高達五人選，尤其是吳家兄弟劍拔弩張氣氛，更可預期會延續到下一場2022年六月董事改選。

擔任30年新光三越董事長吳東興，在8月20日過逝後，其董座懸缺亦在近一個引發泛新光家族大陣仗，幾度傳出爭董位的吳家老大、也是吳東興大堂弟吳東進更是繼去年聯手日方手法，今年即使遇上疫情，也是多次去函日本伊勢丹三越集團表達爭取董座，但因金管會意外開鍘對其新壽董座「停職」，而改弦易轍轉而由小弟老四、也是新纖董事長吳東昇出馬爭取新光三越董座。

而就在吳東昇被傳是新光三越董座大黑馬的同時，泛新光另一波勢力台新銀則拱出將由老三吳東亮妻彭雪芬出馬才是真正大黑馬，兄弟相爭再次浮上檯面，且這次爭得不是金控信用卡業務，還是集結台新金、新光金信用卡最多黑卡消金的新光三越董座。

新光三越在吳東興過世後，吳氏家族兄弟內鬥再度成為董事結構鬆動指標，新光三越三十年從5店擴展至最高16店，在收掉新竹中華店後，目前全台15店。

去年吳昕陽接任總經理之後創下2019年新高業績807億元，在今年初遇上史無前例的新冠肺炎疫情，吳昕陽以五年前超前部署數位零售，從重新建置新光三越貴賓卡，進而轉至行動兌金，建置APP再轉進數位服務，推出skm pay，整合電商平台一口氣搶先推出線上線下OMO零售結合，而使得前八月全台營業額僅減2.7％。今年周年慶持續擴大線上線下規模，全檔目標更喊出200億元。

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