居家運動保體態 對美運動用品出口增逾7成

台灣8月對美出口金額再創單月新高，年增逾1成，財政部統計，主要受惠於資通訊產品出口亮眼，運動用品出口增逾7成，隨著國外疫情難降溫，居家健身商機可望續為出口添柴火。

8月對美出口46.5億美元，連續兩個月創下歷年新高紀錄，年增13.8%，主要受惠兩股成長力量，首先，是資通與視聽產品年增24.8%，持續反映貿易戰後的台商產能回流動能，其次，8月對美玩具與運動用品出口，也大增60.7%，表現亮眼。

財政部統計處分析，8月整體玩具及運動出口年增34.3%，累計前8月也呈現正成長，年增2%，其中以對美國出口增加最多，8月對美出口年增60.7%，累計前8月也年增12%。細分來看，又以對美運動用品出口成長最多，統計8月對美國運動產品出口大增了74.4%，累計前8月也年增近2成。

統計處官員表示，統計資料顯示，主要是有兩家台灣健身器材廠商，對美出貨暢旺有關，相對台灣，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續蔓延，民眾更常待在家，帶動居家健身器材賣得好，進而提振台灣對美出口表現。

對照公開資訊，國內健身器材製造三雄之中的岱宇國際及力山工業，今年以來接單暢旺，對美銷售創佳績，整體營收亮眼，8月營收各年增159%及54.61%，均創歷年單月新高，累計前8月營收也均創歷年同期新高，年增率達71%及10.57%。

為滿足市場需求，搶攻疫情帶動的居家健身商機，岱宇及力山目前均有擴增產能計畫，市場持續看好運動器材第4季表現。

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