中華郵政 資產活化一波接一波

中華郵政資產活化一波接一波！台中敦化路郵局21日開幕，除自用外，二、三樓共計七間套房將進行招租。無獨有偶，彰化光復路郵局新建工程招標案，昌吉營造與母公司夆典科技開發，最近以逾4.55億元得標，預定今年底前動工；另中壢郵局新建工程，預定今年底前公開招標，完工後的光復路及中壢等兩處郵局，除自用外，國賓影城都將進駐營業。

台中敦化路郵局前身為台中中清路郵局，為提升服務品質，並配合地方發展需要，斥資逾7,100萬元，興建地上三層、地下一層的台中敦化路郵局，總建築面積逾540坪，21日正式落成啟用。該郵局除1樓自用，及二樓一間房間當作庫房使用外，其餘二至三樓共計七間套房，將對外招租。

中華郵政董事長吳宏謀21日出席台中敦化路郵局開幕典禮時表示，全國有郵局地方都發展比較快，因為郵局是在地物流與金融中心，尤其，郵局除負責郵務、儲匯及壽險等業務外，也扶助弱勢家庭及幫助青農的行銷服務，善盡企業社會責任。

至於彰化光復路郵局新建工程招標案，昌吉營造與母公司夆典科技開發，以逾4.55億元得標，預定今年底前動工興建地下三樓、地上六樓建物，預估2023年3月完工。

同樣地，中壢郵局新建工程已取得建照，預定今年底前招標，徵求營造廠興建地上九層、地下四層，完工後，除自用外，國賓影城也進駐營業。

至於新建的台中嶺東郵局，基地476坪，土建與水電工程總發包金額約1.84億元，預定今年11月完工，除自用外，附屬的88間套房，擬一次出租委外經營。

台中市惠國段惠中路一段與市政北一路521坪土地，也計劃興建地上13樓及地下四樓建築物，作為旅館使用，目前已取得建照，預定今年底上網公告評選營造廠，完工後，先由平雲開發承租，再委由天成飯店經營。

此外，中華郵政位於桃園市龜山區鄰近機場捷運A7站基地，規劃郵政物流園區，總占地17.14公頃。