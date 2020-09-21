中鋼8月稅前盈餘1.75億 終止連9虧

中鋼8月轉虧為盈 合併稅前盈餘1.75億

中鋼歷經9個月虧損後，8月份合併稅前盈餘小賺1.75億元，正式轉虧為盈。

（工商時報 林憲祥）

中鋼8月稅前淨利1.75億元 終止連9虧

中鋼(2002)受惠鋼價走揚，本業虧損縮減，加上業外挹注，自結8月合併稅前淨利1.75億元，單月轉虧為盈，並終止連續9個月以來之虧損；今年1~8月自結合併稅前虧損39.35億元，仍比去年同期轉虧。

中鋼公布自結營運結果，8月合併營收258.32億元，月增5%；鋼價續漲，自結單月營業淨損2.11億元，比7月的營業淨損3.1億元縮減；加上業外利益挹注；自結單月合併稅前淨利1.75億元，比7月的合併稅前淨損2.91億元，呈現由虧轉盈；亦順利終止從去年11月至今年7月的虧損狀況。

今年上半年鋼價走跌，直到第三季翻揚向上；中鋼前8月營運仍比去年同期下滑；1~8月自結合併營收為2010.49億元、年減20%；自結前8月營業淨損為39.38億元；自結前8月合併稅前淨損為39.35億元，每股稅前淨損約0.25元。

中鋼第三季開單月盤的熱軋等產品價格為連續三個月漲價，有利帶動本季本業虧損持續收斂。整體第三季有機會挑戰損平甚至微幅獲利。

展望第四季，第四季與10月盤價均開高，將帶動中鋼本業可望轉為獲利，整體第四季營運也將獲利，全年是否能有小賺的成績，就要看第四季單月獲利是否能持續擴增。

（時報資訊 沈培華）

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