台泥和平廠水泥窯協同處理垃圾案 環評過關

全國首例！花蓮縣政府環保局20日召開「109年環境影響評估審查委員會」第二次會議，同意通過台泥和平廠運用水泥窯高溫協同處理生活垃圾；台泥指出，台灣水泥產業將變身成為城市淨化器，協助社會解決垃圾問題。國內垃圾處理方式將與歐美日等已開發國家接軌，達成循環經濟、環保、低碳三贏。

目前花蓮縣33萬人口，每日產生逾150噸垃圾，境內沒有垃圾焚化爐，垃圾需要運至宜蘭利澤焚化爐焚燒。此案通過後，花蓮的垃圾困境可望最快在3年內獲得紓解。

為協助花蓮縣政府解決垃圾危機，台泥投入「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」，花蓮縣政府於去年5月評定台泥和平廠為第一順位業者。

台泥和平廠則依「環境影響評估法」提出環境影響說明書「第4次環境影響差異分析報告」，由花蓮縣環評委員會依程序歷經3次專家小組會議與環評大會審查，昨日獲得決議通過。

台泥表示，工廠是與周遭社區連結在一起，即便環評審查已通過，台泥與社會、社區的對話不會停歇。未來，若後續程序一切順利取得相關證照後，台泥預計3年內於「台泥DAKA-開放生態循環工廠」園區完成「再生資源利用中心」，這棟建築物將是結合垃圾處理、環境教育、觀光、與文化功能的場域。

除此之外，台泥指出，計畫自2021年起，與村民攜手推動和平村為「環保示範村」，垃圾處理的起點需從「源頭減量、資源回收」做起，和平村擁有全國第一個水泥窯高溫協同處理廢棄物的設施，也可成為帶頭提升民眾的環保意識，成為環保領頭羊。

台泥和平廠所在之和平工業區，以水泥廠、電廠、工業港「三合一循環經濟」模式運行20年，和平電廠產生的飛灰、底灰等廢棄物，可直接輸往水泥廠變成水泥製程原料；工廠排放二氧化碳則建有碳捕獲與微藻養殖試驗場研發循環利用中。

另外，台泥和平廠多年來協助半導體封裝業、鋼鐵業、紙業等處理煤灰、還原碴、紙漿汙泥、壓模膠等一般事業廢棄物，協助社會處理廢棄物之餘亦可取得替代原料與燃料，減碳同時降低礦石開採與燃煤使用。