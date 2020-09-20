以命拚搏 營造業每2.17天死1人

勞動部職業安全衛生署統計，2019年我國因為重大職業災害死亡人數多達316人，平均1.15天就有1位勞工因職災死亡，相較前年的285人明顯增加，主要為營造業重大職災增加。職安署分析，受到台商返鄉建廠需求增加，及部分建照即將到期影響，去年下半年動工的場域增加很多，才會導致營造業職災死亡人數遽增。

依職安署統計，去年重大職災死亡達316人中，營造業就多達168人、占總數逾一半，平均2.17天，就有1人因職災死亡，創下近5年來新高，其中多數是因墜落、翻滾致死。據統計數據顯示，因作業活動引起傷病、失能或死亡人次的「職災千人率」，最高的行業正是營建工程業，截至2019年仍有9.073，相較其他行業高出不少。

台商返鄉建廠需求增

職安署職業安全組組長李文進表示，受到公共工程增加、政府推動台商返鄉等政策影響，導致營造業需求增加，去年下半年營造業開案量即開始大增，但也使得營造業重大職災死亡人數也跟著增加，勞動部在今年安排10萬場的職業安全衛生的專案勞檢中，營造業的相關勞檢就超過5萬場次。

今年安排10萬場勞檢

李文進指出，截至今年7月底，營造業重大職災死亡人數有75人，相較去年同期來說明顯下降，多數的營造業職業災害往往都是因為輕忽造成，如可能會因為部分作業就把護欄、安全網拆掉，但卻未佩戴安全帶等相關防護措施所導致。

鑑於公共工程職災去年明顯增加，勞動部在今年3月成立跨部會的「國公營事業減災跨部會平台」，只要公共工程發生職災，就要在其中提出檢討報告，目標希望降低三成的公共工程職災件數。

（中國時報 林良齊）

延伸閱讀

成本漲 工程造價墊高房價 購屋人埋單