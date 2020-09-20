9/20前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

09/21(一) 經濟部公布8月外銷訂單
時代建設溫莎大廈進場
09/22(二) 投資歐盟論壇EU Investment Forum 2020
主計總處公布8月失業率
沃旭能源亞太離岸風場運維中心動土；亞昕、新潤、鋐富、海悅國際南港聯貸案授信簽約
趨勢科技PC-cillin 2021上市媒體記者會
09/23(三) 央行公布8月五大銀行新承作貸款統計
元大寶華綜合經濟研究院/2020年台灣經濟預測第2次更新及2021年預測發布
經濟部公布8月工業生產及批發零售統計
牌照稅記者會
欣同及新大同獲准召開大同股東臨時會和審查董事提名人
不動產仲介公會全國聯合會理事長改選
達麗台南高鐵站大樓建案動工
清景麟台南大樓建案開賣
裕國股東常會和改選董事
達麗建設國家強棒開工
愛買台中水湳店開幕
第二屆黃豆油大師檢定測驗頒獎典禮
台灣國際半導體展開幕
09/24(四) 央行公布8月貨幣總計數
勞動部公布最新無薪假統計
台灣機械工業公會召開理監事會
大江周年慶記者會
AWS Startup Day
MIC資通半導體產業研討會
普鴻資訊FINTECH人才接軌養成計畫
09/25(五) 央行公布8月消費者暨建築貸款餘額統計
臺灣金融科技協會/2020 From Fintech to Techfin論壇
台灣經濟研究院公布9月份景氣動向調查
高雄市會計師公會召開會員代表大會

國際財經焦點

9/21（一） 美國8月芝加哥Fed全國活動指數加拿大8月新屋
房價指數
日本敬老節休市
韓國8月PPI
9/22 (二) 美國8月成屋銷售
歐元區9月消費者信心指數
德國Ifo經濟預測報告
日本秋分休市
9/23 (三) 美國7月房價指數、9月綜合、製造業、服務業PMI
歐元區、德、法9月綜合、製造業、服務業PMI
德國10月GfK消費者信心指數
西班牙第二季GDP
日本9月製造業PMI初值
紐西蘭、泰國央行公布利率決策
新加坡8月CPI
9/24 (四) 美國上周初領失業救濟人數、8月新屋銷售
日本央行公布會議紀錄紐西蘭8月國際貿易
9/25 (五) 美國8月耐久財訂單
歐元區8月M3貨幣供應

陸港澳焦點

 

9/22(二) 玖龍紙業H股公布第二季財報
大陸首批4檔科創50 ETF正式開售，募集上限為人民幣50億元
9/24(四) 螞蟻集團主辦的「外灘大會」在上海登場，至26日
香港8月進出口
9/25(五) 富時羅素公布最新調整，中國國債可望納入世界政府債券指數（WGBI）
香港出口到美國貨品，即日起需標明來源地是「中國」
9/27(日) 8月份規模以上工業企業利潤

台股一周焦點

9/21(一) 除權息 世豐
9/22(二) 除權息 永冠-KY、保綠-KY
法說會 亞弘電、金麗-KY
9/23(三) 除權息 漢平、矽統、中工、奇鋐、台端
法說會 勝悅-KY
新股買賣 康全電訊
9/24(四) 除權息 興富發、潤隆、和勤、凌巨、高端疫苗、十銓
法說會 元禎
9/25(五) 股東會 VHQ-KY
除權息 王道銀、恩德、磐儀
法說會 怡華、新美齊
工商時報 數位編輯