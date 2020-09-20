9/20前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|09/21(一)
|經濟部公布8月外銷訂單
|時代建設溫莎大廈進場
|09/22(二)
|投資歐盟論壇EU Investment Forum 2020
|主計總處公布8月失業率
|沃旭能源亞太離岸風場運維中心動土；亞昕、新潤、鋐富、海悅國際南港聯貸案授信簽約
|趨勢科技PC-cillin 2021上市媒體記者會
|09/23(三)
|央行公布8月五大銀行新承作貸款統計
|元大寶華綜合經濟研究院/2020年台灣經濟預測第2次更新及2021年預測發布
|經濟部公布8月工業生產及批發零售統計
|牌照稅記者會
|欣同及新大同獲准召開大同股東臨時會和審查董事提名人
|不動產仲介公會全國聯合會理事長改選
|達麗台南高鐵站大樓建案動工
|清景麟台南大樓建案開賣
|裕國股東常會和改選董事
|達麗建設國家強棒開工
|愛買台中水湳店開幕
|第二屆黃豆油大師檢定測驗頒獎典禮
|台灣國際半導體展開幕
|09/24(四)
|央行公布8月貨幣總計數
|勞動部公布最新無薪假統計
|台灣機械工業公會召開理監事會
|大江周年慶記者會
|AWS Startup Day
|MIC資通半導體產業研討會
|普鴻資訊FINTECH人才接軌養成計畫
|09/25(五)
|央行公布8月消費者暨建築貸款餘額統計
|臺灣金融科技協會/2020 From Fintech to Techfin論壇
|台灣經濟研究院公布9月份景氣動向調查
|高雄市會計師公會召開會員代表大會
國際財經焦點
|9/21（一）
|美國8月芝加哥Fed全國活動指數加拿大8月新屋
|房價指數
|日本敬老節休市
|韓國8月PPI
|9/22 (二)
|美國8月成屋銷售
|歐元區9月消費者信心指數
|德國Ifo經濟預測報告
|日本秋分休市
|9/23 (三)
|美國7月房價指數、9月綜合、製造業、服務業PMI
|歐元區、德、法9月綜合、製造業、服務業PMI
|德國10月GfK消費者信心指數
|西班牙第二季GDP
|日本9月製造業PMI初值
|紐西蘭、泰國央行公布利率決策
|新加坡8月CPI
|9/24 (四)
|美國上周初領失業救濟人數、8月新屋銷售
|日本央行公布會議紀錄紐西蘭8月國際貿易
|9/25 (五)
|美國8月耐久財訂單
|歐元區8月M3貨幣供應
陸港澳焦點
|9/22(二)
|玖龍紙業H股公布第二季財報
|大陸首批4檔科創50 ETF正式開售，募集上限為人民幣50億元
|9/24(四)
|螞蟻集團主辦的「外灘大會」在上海登場，至26日
|香港8月進出口
|9/25(五)
|富時羅素公布最新調整，中國國債可望納入世界政府債券指數（WGBI）
|香港出口到美國貨品，即日起需標明來源地是「中國」
|9/27(日)
|8月份規模以上工業企業利潤
台股一周焦點
|9/21(一)
|除權息
|世豐
|9/22(二)
|除權息
|永冠-KY、保綠-KY
|法說會
|亞弘電、金麗-KY
|9/23(三)
|除權息
|漢平、矽統、中工、奇鋐、台端
|法說會
|勝悅-KY
|新股買賣
|康全電訊
|9/24(四)
|除權息
|興富發、潤隆、和勤、凌巨、高端疫苗、十銓
|法說會
|元禎
|9/25(五)
|股東會
|VHQ-KY
|除權息
|王道銀、恩德、磐儀
|法說會
|怡華、新美齊