日系餐飲吸客 高CP值戰開打

繼初魚日料連鎖體系後，為搶攻後疫情時代成長快速的外食餐飲市場商機，加速拓點展店擴大市占，彤達餐飲新創「USHIMITSU犇和牛館」，橘焱國際事業則除引進日本米其林串燒「鳥喜」，並攜手鍋物名店「寬巷子」共創「胡同裡的寬巷子」，並傾力設計「高性價比」（CP值）套餐以廣招徠，引爆大台北都會餐飲市場的「超值大戰」。

近年「CP值高不高」成為許多消費者消費購物的主要考量，不少消費者也以此邏輯選擇餐廳，於是市場上以「高CP值」為訴求定位的餐廳愈開愈多，業者想方設法降低售價，讓餐飲消費者與吃貨「有感」並趨之若騖。初魚日料連鎖就是台北最早以此策略成功快速發展連鎖，並引發同業跟進的餐飲集團。

以街邊小店起家的初魚日料連鎖體系旗下現有壽司、鍋物與鐵板燒等業態，2019年六家店全年營收2.2億元，2020年不受疫情干擾，已新增三家鐵板燒店，11月將再開第四家，靠的就是在目標客源心中建立「高CP值」。

「初魚料亭．鐵板燒」主打食材新鮮且多數進口，套餐一定會有魚、蝦、蟹、貝和日本和牛，街邊店一套餐1,100元+10％、13道菜，百貨店菜式道數相同賣1,500元+10％反應租金成本，換算下來每道菜皆是百元上下，所以大受歡迎，各店都至少須一個月前預訂才有位子。

為迎合消費趨勢，以高檔鐵板燒品牌「犇鐵板燒」立足市場近30年的彤達餐飲集團，新創「USHIMITSU犇和牛館」品牌搶進「平價精品美食市場」 ，開在台北復興南路微風廣場G樓的首家門市推出的「料理長和牛鐵板燒」套餐，1,380元、12道菜都是以日本A5和牛、活龍蝦和活鮑魚料理的菜式，成功誘客且訂位已滿到二個月後，目前已開始籌備第二家店。

以「胡同燒肉」發展連鎖的橘焱國際事業除引進的日本東京串燒店「鳥喜」，以千元有找吃套餐成功集客，攜手寬巷子推出「胡同裡的寬巷子」新品牌，結合燒肉、鍋物、日料與手工私房菜設計套餐，12道菜900元+10％，5月下旬開業至今天天客滿，決定加速展店，開在台北敦化南路一段的二店近期開幕。