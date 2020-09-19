華為訂單暴跌！台PCB廠全面停工、裁600人

受到美中貿易戰及華為禁令衝擊，興櫃PCB廠相互訂單暴跌，今（19）日宣布，台灣廠生產線全面停產，影響合併營收約50%，預計資遣員工約600人。

相互發布重訊指出，受中美貿易戰及華為禁令影響，自今年8月底起陸續收到模組廠客戶暫停出貨通知，因最終客戶華為占108年度及109年第二季合併營收分別約5成及4成，華為訂單驟減使產能利用率大幅降低，嚴重影響營運。

在考量生產成本、運輸成本及終端客戶地區屬性下決議將既有產線整併，將台灣廠之現有訂單消化完畢後停止生產並將未來產能全數移至常熟，而台灣將作為營運總部，將影響合併產能50%及合併營收50%。針對相互台灣廠設備與資產，依據國際財務報導準則IAS36評估提列減損損失約新台幣1.91億元。

為配合產線整併，相互表示，相擬將員工依職務性質留任營運總部、依意願轉至海外工廠任職、或依員工個人之職涯規劃安排。預計資遣正職員工共計約600人，預估資遣費用1.1億台幣元。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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