10月香港秋拍 聚焦億港元藍籌藝術

看好亞洲疫後復甦領先全球，國際拍賣行紛紛將藍籌藝術品重壓在10月開始的香港秋季拍賣會，身價名列全球前50強的藝術家吳冠中、常玉、里希特、培根等大作盡出，這些近年走強的現當代頂級藝術品，甚至被視為新興貨幣之一，將是吸引富豪藏家競投標的。

打頭陣的蘇富比秋拍，便以常玉、吳冠中美術館級拍品領銜。亞洲現代藝術市場近年進入「常玉天下」，去年《曲腿裸女》以1.97億港元（約7.65億台幣）先刷新全球拍賣紀錄，不到一個月很快就被《五裸女》以3.03億港元（約11.6億台幣）超越，據傳買家來自台灣。

今秋常玉的《翹腿的裸女》再現拍場，此畫曾在2004年寫下常玉全球拍賣紀錄，與去年天價成交的《曲腿裸女》，都是50、60年代常玉晚期裸女畫代表作，結合西方裸女與東方山水的藝術傳統，業界看好有機會挑戰前高。

吳冠中登拍場的《北國風光》，則是藉西方油畫色感表達中國情意的風景，是目前在私人手上最大尺幅的吳冠中改革開放前創作的油畫，類似規模油畫多見於中國美術館、國家博物館、人民大會堂等，1979年他為北京機場創作壁畫，即以此畫為藍本。

亞洲富豪購藏實力了得，也吸引西方頂級藝術品東進，今秋里希特的一幅《抽象畫（649-2）》估價1.2億～1.4億港元（約4.5億～5.2億台幣），將挑戰亞洲拍賣史上最貴西方藝術品紀錄。

此前，亞洲拍賣史上最貴西方藝術品為《THE KAWS ALBUM》，去年在香港以1.15億港元成交。

另外，弗朗西斯．培根等西方藝術家重要作品，也將首登亞洲拍場，他的《肖像習作》尺幅僅35.4 x 30.5 cm，估價卻高達2,800萬～3,800萬港元，相當於逾1億台幣，此畫曾三度登上拍場。

蘇富比亞洲區當代藝術部主管寺瀨由紀表示，10月蘇富比香港當代藝術拍賣呈獻一系列國際藍籌藝術家的頂尖作品，將是亞洲拍場首見。台灣藏家向來是蘇富比當代藝術的重要客戶。

此外，奈良美智熱也是香港拍場重要風向球之一，他的《溫室女孩（白色房間III）》將在11月上拍，富藝斯香港二十世紀及當代藝術部門主管Isaure de Viel Castel表示，此作曾是《奈良美智全作品集1984-2010》封面，被收錄為主要作品，有望成為藝術家歷來最高價作品之一。

奈良美智的《溫室女孩（白色房間III）》，小孩肖像是他最具代表性作品之一。圖／富藝斯提供

去年奈良美智的拍賣紀錄被三度刷新，最貴畫作為《背後藏刀》以1.95億港元成交。

國內大型畫廊耿畫廊負責人耿桂英表示，藝術市場今年雖受疫情打擊，惟現當代藝術版塊走勢強勁，亞洲市場仍然活絡，從蘇富比香港7月春拍現代藝術拍賣成交額高達8.83億港元可知。接下來的秋拍依然看好，主要是熱錢亟欲找到投資標的，頂級藝術品就像不動產，具有抗通膨、保值甚至增值魅力，吸引富豪藏家出手。