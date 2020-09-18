黃偉哲力推2020台南品味週

台南振興經濟趁勝追擊，以五合一的為主力訴求的第二屆「2020台南品味週」18日正式登場，集結茶、酒、咖啡美食、戶外休閒用品與汽車五大主題，計有135家廠商、展出超過400格攤位。出席開幕式的台南市長黃偉哲表示，「台南好禮月月抽」登錄金額已突破22億元，呼籲大家一定要來2020台南品味展，還有抽大獎的機會。



第二屆「2020台南品味週」，18日在「南紡世貿展覽中心」舉行盛大開幕，展期9月18日至21日，五大主題展覽包括台灣茶產業博覽會、台南國際頂級酒展、台南國際咖啡美食展、台南戶外休閒用品展，以及台南汽車大展。該展在台南市政府指導下，由工商時報、台南市商業會與中華茶聯總會共同主辦，合辦單位為台南市政府經濟發展局、台南市工商發展投資策進會，協辦單位有豪立公司、中華茶聯全省（台北、台中、台南、高雄）各分會。



工商時報社長陳國瑋在致辭時指出，本報已在南紡展館連續舉辦九年的各種展期，今年繼7月舉辦的台南機械展觀展人潮大爆滿之後，希望這次「五合一」的台南品味週，能讓台南消費者，逛的、玩的、買的開心，天天都開心。



台南市長黃偉哲表示，非常感謝工商時報與參展的各位夥伴，工商時報把台南品味週做出一個品牌，許多市民朋友都知道台南品味週、期待台南品味週，因為參展攤商有非常多台南優良產品，是在地的隱形冠軍，供消費者盡情選購。此外，「台南好禮月月抽」登錄金額已突破22億元，黃偉哲呼籲大家繼續衝買氣，越早登錄抽獎機會越多，期待年底再創振興經濟佳績。



「2020台南品味週」展期為9月18至21日，每日10時至17時在南紡世貿展覽中心舉行，展期設有兩大主題館，其中農業局主題館共九家業者，包括山上、白河、柳營、西港、將軍、鹽水等區農會，推廣台南地方特色優質農特產品；經發局主題館有西井村蜂蜜滷味、尤記安平養生堂、台灣黃金蕎麥、田野滴雞精、禾記嫩骨飯、佛都愛玉、里夫手指泡芙等。



首次參展的東邑茶園茶農負責人柯東椋表示，種植在合歡山的烏龍茶與小葉紅茶，從茶樹小棵時就用心栽培，每季都會送至SGS檢測，因東邑茶園位於高海拔，茶葉的果膠質和氨基酸的含量非常高，怎麼泡都不會變色，泡法第一沖65秒，第二沖加5秒以此類推。



中華茶藝聯合促進會台南會理事長薛郁慧指出，看好台南地區的品茗潛力，此次計有26家會員暨同業，一起參加「2020台南品味週」，包括大益館、十方有餘、樸居＆藏山窯、春稻藝術坊、老林記業、山記茶業、春勇茶葉、東邑茶園、茶輕代、萬喀隆等。