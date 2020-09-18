亞洲藏壽司賣壓出籠 跌落神壇

興櫃時股價一路狂飆的亞洲藏壽司在17日正式掛牌後，18日獲利了結賣壓出籠，股價開低走低，盤中一度重挫14.81％，終場收在93.7元、跌13.24％，成交量4,074張，走過激情賞味期後，能否展現有「基」之彈，值得持續關注。

日本迴轉壽司企業亞洲藏壽司上周開放抽籤吸引超過51.1萬人申購，中籤率僅0.3％ ，也拉抬興櫃股價連日大漲，9月10日出現「驚爆」行情、最高達325元，並因漲幅過大暫停交易，其後均價約在200元上下，17日以每股55元上櫃掛牌，開盤隨即大漲以112元開出，漲幅超過一倍，最高上漲至120.5元， 終場上揚96.36％收108元，上演蜜月慶祝行情。

不過，受新冠肺炎影響，亞洲藏壽司今年上半年虧損，「興櫃股價過高」的質疑聲不小，加上掛牌後股價表現，與中籤投資人原本預期有明顯落差，18日賣壓明顯湧現。

亞洲藏壽司2020上半年營運轉虧，每股虧損0.4元，一方面是受疫情衝擊，另一方面則藏壽司開的都是大店，持續展店的店舖前期投資成本較高。不過，隨著來客數回溫、展店效益顯現，亞洲藏壽司8月營收2.44億元創新高，月增9.21％、年增30.46％，累計前八月營收14.78億元、年增12.51％，續創同期新高。

進入後疫情時代內需餐飲市場爆發，亞洲藏壽司持續加速展店擴大市占，除百貨商場店外，也會將展店重心往街邊店發展。8月藏壽司除了開設台北信義ATT店外，看好台南車站站前商圈龐大的休閒觀光人潮，插旗台南設立台南Focus店，目前全台店鋪達29家，預計年底前突破30家。

暑假是餐飲旺季，法人從8月業績表現號樂觀預期亞洲藏壽司第三季可望轉盈。隨著連鎖門店持續增加，加上第四季是外食餐飲市場旺季，亞洲藏壽司營收逐月成長可期，但獲利是否能隨營收一同成長？關鍵在精準有效的成本控制，法人認為，這也是亞洲藏壽司後續股價走勢的重要參考依據。