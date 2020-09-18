套利空間誘人 汎德永業搶標激烈

受3月間新冠疫情衝擊，首家適用寬容措施的汎德永業上市初次募股（IPO）案，終於開跑，競拍投標從17日起展開，預計至21日止，競拍前在興櫃市場股價飆漲，18日收371元，較暫訂承銷價180元高出逾倍，套利空間達19.1萬元，盤中更傳出證交所競拍平台出現當機，顯示搶標情況極為激烈。

對於近來IPO熱潮，證交所表示，隨時都有注意監看，若系統資源使用情況出現滿載，證交所會隨時擴充，以因應投資人競拍需求。

汎德永業2019年11月25日向證交所申請上市，證交所隨即於今年1月2日審議通過，1月14日董事會通過，1月17日即拿到主管機關核准，依規定要在三個月內上市，必要時可延長一次，即再延三個月，但因當時適逢新冠肺炎疫情最嚴重時期，汎德永業依規定申請延後一次。

惟當時台股雖強彈，市場信心仍然不足，政策宣布寬容措施，同意得再延長一次（三個月），汎德永業因而獲得延後三個月，成為第一家適用寬容措施的企業，投資專家指出，如今IPO掀熱潮，股價也因而飆漲，搭上多頭順風車，可謂因禍得福。

隨著BMW與Porsche新車銷售表現亮眼，汎德永業8月營收衝上33.42億元、年增52％，創歷年同期新高，上半年每股賺6.04元。

上市競拍底標價訂168.22元，9月17～21日進行投標，競拍總量6,457張，每人可競拍張數為1～837張；競拍後，下一階段為公開承銷，暫訂上市承銷價180元，預期IPO熱潮將一路延燒至上市承銷申購熱潮。

汎德永業10日召開上市前法說會，當天股價收299.5元，大漲13.5元、漲幅4.72％，11日及14日股價再各飆漲30.22％、7.31％，9月15日雖收跌0.96％，但盤中最高飆漲至427.5元，寫下歷史最高價。

股價近日雖漲多拉回，但汎德永業18日仍收371元，以競拍底標價168.22元或承銷價180元估算，目前都有約19～20萬元的套利空間，相當誘人，18日盤中傳出各大券商與證交競拍平台連線當機情況，可見搶標盛況。