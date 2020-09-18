疫情控制佳成雙面刃？ 電商大咖憂轉型落後

轉型為AI公司的iKala執行長程世嘉表示，台灣疫情控制佳，但會擔心台灣數位化腳步跟不上國際，台灣網路暨電商協會（TiEA）理事長陳建弘有同感，呼籲政府要數位轉型，把擋路的法規拿掉。

台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）會員大會暨產業論壇今天登場，探討後疫情時代下，網路與電子商務扮演推動數位經濟的關鍵角色。

陳建弘說，疫情對生活、教育、娛樂等環節都帶來改變，網路已經不是一個產業，是各行各業都需要數位轉型，「連禮儀公司都是我們的會員」。

他說，TiEA先前已提出政府設立數位發展部會「三要一不」的4大訴求，包括要專責數位經濟長期健康發展、要建立健全的法規環境、要具協調各部會功能、不應同時為監理單位。

他今天進一步說，盼政府也要數位轉型，把擋路的法規拿掉，數位時代不是要用過度施力的方式管制，以OTT法案、跨境電商為例，重點不是要打壓異己，而是不要造成本土業者的不公平競爭。

轉型為AI公司的iKala執行長程世嘉則表示，台灣疫情控制住，但他觀察客戶在數位轉型的預算上沒有改變，東南亞客戶已經改成每週檢視數位預算，因此也會擔心台灣數位化腳步落後。

陳建弘表示，台灣有很多資訊人才，先前口罩的相關資訊也做得很好，但畢竟台灣疫情控制得宜，確實會擔心在國際加速數位化的過程中，台灣會有跟不上人家的狀況。

TiEA榮譽理事長詹宏志今天出席致詞表示，疫情之下，所有人都受到影響，電商產業也不例外，有專家預測生活恢復原狀恐怕要等到2026年，未來要面對的世界將會很不一樣，更有賴成熟的網路應用。

TiEA榮譽副理事長、雄獅集團董事長王文傑說，最近雄獅旅行社在努力「亮麗轉身」，而道路只走了10%、還有90%，他很羨慕純數位的公司，雄獅做的行業核心是聚集和移動，一個疫情就把他們過去所有努力全部拿掉，但好在目前在台灣有好的進展，期許未來「不能打仗」、「台灣不能發生社區感染」。

各界期許國發會扮演台灣電商數位新創的「金援者」，國發會副主委鄭貞茂說，過去2年來，國發會推行天使投資，已投了超過100多個案子，總投資額新台幣17、18億元左右，疫情期間從3到9月更投了超過160個案子，金額達27億元。他也認為，如果業界希望鬆綁法規，可以先透過「監理沙盒」的方式來進行。

疫情推升外送熱潮，Uber eats台灣總經理李佳穎表示，外送有擴大年齡層、往郊區蔓延、運用零碎時間訂餐等發燒趨勢，她也認為，外送會持續「夯」下去，畢竟網路世代當道、消費趨勢已轉變。

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