台廠輪胎業淡季不淡竟暗藏危機？關鍵曝光

歷經疫情干擾，國內輪胎業者雖然在傳統第2季的旺季業績表現差強人意，步入第3季反而交出不錯的成績單。5大上市輪胎廠的7、8月營收，月增率多數都呈現正成長，似乎出貨、銷售的情況都較前一季更為出色。

莫非是旺季效應遞延？業內人士透露，其實這是在美國對台灣輪胎業反傾銷調查初裁宣布前的拉貨潮，估計在初裁結果於第4季出爐後，台灣輪胎業的輸美訂單，反而可能因為高額反傾銷稅而急凍，對輸美比重高的輪胎廠， 將造成重大衝擊。

美國商務部（DOC）今年6月下旬，對台灣、南韓、越南和泰國輸美輪胎展開傾銷調查，以釐清這些輪胎是否以低於公允價格在美銷售。由於目前美國是台灣輪胎廠最大輸出國，一旦調查屬實，國內前5大輪胎廠未來恐被課徵20%起跳的反傾銷稅率。

調查結果11月出爐 南港、正新牽動同業命運

這次對4國提出申訴的美國聯合鋼鐵工會（USW），早在2015年就曾對中國輪胎業者提出雙反（反傾銷、反補貼）調查，最終裁決是向中國業者課徵高額雙反稅，導致中國廠大舉遷廠到東南亞等地區。

台灣輪胎業是首次被列入傾銷國調查，橡膠公會與台灣5大輪胎廠獲知消息初期，就曾透過經濟部與駐美代表處向美方澄清，希望在台美關係友好情況下，盡量消除疑慮。

然而，最終美方仍決定對台灣輪胎業者展開調查。據了解，包括南港、正新、建大、泰豐、華豐5家輪胎業者，皆已聘請美國律師向美國商務部及貿易委員會提出訴願，也已遞交相關資料以供調查，初裁結果預計最快將在11月出爐。

依據美方認定，南港與正新為該案的應訴對象，也就是說，這案子雖然牽涉多家業者，但只有應訴者需要出庭答辯；未來裁決結果出爐後，這兩家將會有各自課徵稅率，並將以這兩家被課徵反傾銷稅率「相加除以2」之後的平均數，作為其他3家：建大、泰豐與華豐所適用課徵反傾銷稅率。

去年台灣輪胎輸美總金額約3.7億美元，比2018年的4.5億美元已顯衰退，但美國仍是台灣輪胎業者最大的單一輸出市場。其中，南港與泰豐外銷美國占各自出口比重，分別為37%與23.6%，在5大業者中名列前茅。

至於美國商務部為何最終選擇以南港與正新作為應訴對象？業界認為，可能是將5家營收規模也納入比較，或是把正新售予美國車廠的備胎量也納入計算範圍，與美國商務部要求調查的乘用車胎及輕卡車胎可謂有些出入，使得正新銷美比重被視為超越泰豐。

（中時新聞網編輯 吳美觀；文、財訊雙週刊 吳雅樂）