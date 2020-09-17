離岸風電被罵「大錢坑」 老謝爆靠台積救活

台積電今（17）日除息2.5元，但股價表現疲弱，最低來到447元，暫時陷入貼息窘境。財信傳媒董事長謝金河表示，受惠於華為追單拉貨，台積電第三季營收可望繳出亮眼成績，今年EPS肯定超過20元，其投資價值更加鞏固，他認為，今年台積電一家公司的表現照亮了全台灣，不僅帶動產業鏈茁壯，也會拉出第二個、第三個護國神山，並對台灣帶來四大影響。

謝金河在臉書發文指出，蘋果第一場新品發表會剛落幕，沒有太搶眼的亮點，反而是台積電跳空大漲逾6%，一度創下86.79美元新天價，市值達4500.99億美元，約台幣13.18兆元，這又是台股一個新里程碑。16日台積電最高來到462元，雖沒有突破先前466.5元天價，但台積電續寫天價應不是難事。

「台積電8月在華為追單下，營收創下1,228.78億元新高紀錄，第三季前兩個月營收已達2288億，單季營收可能超過3,500億元，如果毛利率維持在53%左右，單季淨利會超過1,400億以上，今年EPS肯定會超過20元，這也使得台積電投資價值更加鞏固。」

謝金河說，今年台積電一家公司的表現照亮了全台灣，也為台灣帶來四大亮點。

一、台積電今年資本支出在160到170億美元之間，也拉升了台灣的投資率，今年投資率到23.6%，創下9年新高。

二、台積電在南科購地建廠，撐起大台南經濟底氣，台南投資、置產一起飛揚，加上ASML把研發培訓中心設在南科，Google資料中心設在台南科工區，台南到處大興土木，幾十年未見。

三、台積電撐起綠電產業，離岸風力發電及太陽能產業也跟著蓬勃發展，這是很少人看好的產業，因為台積電而絕地翻身，如果回頭看看，大家把政府在離岸風力發電的投資當成大錢坑，今天此情此景，一定讓人感到驚嘆。下周我準備把台灣的離岸風力發電完整實地考察看一遍，應該會有更深刻的感受。

四、台積電的新製程技術向前邁進，不論是先進封裝，或是異質整合，整個半導體產業的先進技術革命都由台積電帶動，這個上中下游產業鏈深不可測，台積電領航的產業體系也愈來愈完整。

謝金河表示，有人說，台灣不能只靠一家台積電，這是事實，但台積電撐起的產業架構不斷擴大，整個產業鏈會愈來愈茁壯，第二個、第三個護國神山也會慢慢拉出來。「所以，我們樂見台積電的持續成長與茁壯。」

（中時新聞網 吳美觀）

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