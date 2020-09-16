高鐵通過薪資調整案 董事長年收估少200萬元

台灣高鐵高層薪水惹議，高鐵今天表示，董事會中已通過重新檢視董事長、總經理獎金標準調整跟員工一致，以董事長來說，未來每年最高約領新台幣595萬元，跟過去減少200萬元左右。

台灣高鐵公司董事長及總經理薪資與獎金結構日前遭質疑，台灣高鐵今天董事會中通過大股東（交通部）法人董事代表人提案要求，重新檢視董事長、總經理的非固定薪酬（獎金），並調整至與員工標準一致。

根據了解，台灣高鐵員工每年有2個月年終以及根據營運績效有1至3個月不等的績效獎金，以董事長江耀宗月薪約35萬，績效最高3個月來看，年薪將落在595萬，跟過去年薪約800萬元減少200萬元左右；總經理鄭光遠月薪約32萬，績效最高3個月來看年薪約落在544萬元，跟過去年薪約700萬元減少200萬元左右。

台灣高鐵說，從交通部2016年12月間要求台灣高鐵依照交通部所定薪酬標準核給董事長及總經理薪酬起，台灣高鐵董事長及總經理薪酬都已遵照交通部規定辦理，其薪酬結構及數額等所有內容當時亦提經董事會討論通過，且於近年公司年報如實揭露，一切依法依規辦理。

台灣高鐵也指出，董事長江耀宗2016年10月18日就任後，當時薪酬是董事會依照公司治理精神及董事長所負職責，核議比照先前歷任董事長標準支薪；之後同年底配合政府政策調減薪酬，以符合「交通部派任或推薦至公股民營事業及其轉投資事業之董事長、總經理薪資標準規範」，並追溯自董事長就任日起，其薪酬總額確實相較歷任董事長薪酬已大幅降低。

台灣高鐵說，總經理鄭光遠當時雖非屬交通部正式推薦或派任人選，然董事會基於公司治理考量並徵得鄭光遠同意後，也在2017年2月1日起配合調減其薪酬。

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