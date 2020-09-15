貨櫃船運馬士基帶頭漲 長榮意外不跟

貨櫃船運本月15日美國線漲價計畫受到大陸官方關切後，業界龍頭馬士基14日提出漲幅減半方案後，各國船公司相繼宣布跟進，但長榮海運15日報給攬貨公司的運價，卻是比照大陸中遠海運採取凍漲措施，讓業界相當訝異，由於長榮在亞洲-美國航線市占率名列第四，估計對這次漲價會造成一定程度影響。



由於目前亞洲-美國航線運價已是成本價的二到三倍，引發託運人反彈，8月中大陸交通部水運局就曾約談該航線六家主要船公司，了解實際狀況，8月底美國聯邦海事委員會（FMC）也出面調查。



上周五（11日）大陸交通部水運局、國家發展和改革委員會等五個主管機關大陣仗召集所有美國線船公司，指出運價已經漲得過高，影響到中美貿易，並出現大量實名檢舉，質疑船公司有壟斷行為，希望大家能平抑運價，勿使事態惡化。



當天大陸中遠航運率先宣布取消本月15日漲價計畫，隨後其子公司香港東方海外也宣布跟進，本周一（14日）各國船公司原多數都決定照樣漲價，但因傍晚馬士基最後將每大箱調升400到500美元計畫，改為僅調升200美元。15日多家公司陸續通知客戶，比照馬士基漲幅，但因在台灣市場最有影響力的長榮海運遲未宣布漲幅，讓同業有些焦慮。



15日下午多家大型攬貨公司陸續收到訊息，確定長榮海運決定跟進中遠海運不漲價，維持美西每大箱（40呎櫃）3,700美元，美東4,500美元，業界估計長榮與中遠海運、東方海外同屬海洋聯盟，應該是凍漲的主要原因之一。



不過也有攬貨公司高階分析，長榮在大陸生意做很大，大陸官方的訴求對其有一定程度的壓力，才會決定凍漲，估計不免會有託運人會根據中遠、長榮等運價，要求其他船公司比照，至於影響有多大，就看這次中國十一長假前貨量衝高程度。



陽明海運則是通知攬貨公司，美西線每大箱漲150美元，美東線漲200美元。



有大型攬貨公司分析，託運人早知道9月中有一波漲價，因此9月上半月已出現一波提前拉貨潮，下半月艙位擁擠問題應該會較緩解，只要艙位沒那麼壅擠，託運人就有機會把貨往凍漲的船公司挪移，反之就是其他公司順利漲價成功了。



歐洲線同樣安排15日調升運價，每大箱（40呎櫃）調高200美元，調高後運價約為2,000美元，運價相較美國線低廉且合理穩定許多。