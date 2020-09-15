夏普部局明年需求！ 擬重啟中低階面板產能

夏普（Sharp）會長戴正吳表示，夏普將重啟中低階面板產品產能，因應筆電應用浪潮，看好到明年需求強勁；Dynabook事業體明年規劃申請上市。

鴻海轉投資的日本夏普邁入108週年，今天下午台灣夏普舉行週年慶創新科技展，戴正吳現身台灣夏普聯合辦公中心，接受媒體採訪。

對於面板產業，戴正吳指出，夏普原創面板技術，但由於中國大陸補貼政策，面板產業面臨嚴峻挑戰，夏普仍擁有先進技術，在面板技術仍是領先。他預期夏普在面板市場不會輸掉，在其他面板技術發展也不會缺席。

對於收購日本顯示器公司JDI（Japan Display Inc）白山工廠，戴正吳指出，夏普有幾點考量，首先JDI一直很辛苦，夏普希望對日本社會有貢獻，其次夏普客戶希望協助JDI，JDI找上夏普主要也是信賴關係；此外，夏普現要發展新技術，可運用JDI廠房，夏普經過4年新營運進展，有信心可以經營好JDI白山工廠。

對於筆記型電腦產業，戴正吳指出，筆電應用今年景氣佳，主要是遠距教學應用，也看好到明年需求強勁。

戴正吳指出，夏普看重IT領域，並非全然只是鎖定筆電領域，他引述鴻海創辦人郭台銘之前「八屏一網一雲」規劃指出，螢幕應用相當廣泛，涵蓋各種解決方案，若按照郭台銘規劃，可以立於不敗之地。

戴正吳表示，2018年接手Dynabook事業後第2個月就開始賺錢，預估明年規劃申請上市。

2年前東芝（Toshiba）出售PC業務80.1%的股份給夏普公司後，夏普正式收購剩餘19.9%股份，Dynabook成為夏普全資子公司。

對於夏普在筆電應用面板的發展，戴正吳不諱言指出，筆電景氣浪潮來得太突然，主要是中低階筆電應用強勁，但是比較沒有用到高階面板，因此夏普吃了虧。

戴正吳表示，以往夏普主要鎖定高階筆電面板應用，較少切入中低階筆電面板產品，對於此次中低階筆電應用浪潮，夏普不得不重啟中低階面板產能，也因應Dynabook缺料和其他客戶需求準備。

2016年8月鴻海正式轉投資夏普、進入新體制後，積極推動事業變革轉型，並制定新的事業願景，以8K+5G和AIoT改變世界。

夏普指出，集團致力於8K設備和技術開發、AIoT商品拓展與平台建設，也持續進行8K+5G系統整合服務、發展5G相關業務，並加強雲端服務。夏普從以往的硬體與設備為主事業，朝向結合軟硬體及科技服務的多元系統和提供解決方案的事業體。

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