「機械業永遠的痛」產業盼央行介入台幣漲勢

新台幣匯率早盤強漲，盤中最高價寫下近2年半新高，匯率升值加重機械業和工具機出口壓力。產業大老指出，新台幣升值幅度已明顯超過韓元，削弱台廠出口競爭力，對於熱錢跑來台灣，業界希望央行有所作為。

新台幣兌美元匯率漲勢驚人，15日開盤後匯價向上疾走，最高升到29.199元、強漲2.87角，盤中最高價寫下近2年半新高紀錄。

新台幣匯率強漲，更加重機械和工具機產業出口壓力，友嘉集團總裁朱志洋不諱言指出，業界已經建議多年，「一點用都沒有」、「這個問題真的是沒有辦法」。

他表示，新台幣升值幅度已經明顯超過韓元和其他國家貨幣，不過也代表台灣經濟力不錯，匯率問題還是要看中央銀行的態度。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希指出，對於機械業來說，新台幣匯率升值是業界「永遠的痛」。

他表示，匯率牽涉到國際局勢，希望熱錢趕快過去，也期盼政府在匯率部分協助廠商，讓廠商提振國際競爭力。

柯拔希以韓元為例指出，新台幣匯率升值，已經讓新台幣與韓元之間的競爭力相差10%，台灣機械業者在國際上面對韓國廠商的競爭，壓力越來越大，台灣廠商也失去競爭力。

他日前呼籲政府應啟動防禦性貶值，希望中央銀行能盯緊亞洲一籃子貨幣，跟著競爭對手的升貶幅度，協助出口廠商一臂之力，因為客戶一旦流失，就再也回不來。

上銀集團總裁卓永財日前指出，新台幣匯率沒有理由這麼強勢，主要是國外資金熱錢跑來台灣，他認為中央銀行應該要有一些作為。

卓永財表示，這段期間台灣產業競爭力不夠強，新台幣升值主要是熱錢因素，央行應該要對匯率進行調節，把熱錢干擾因素減少，央行要維持匯率的中性，不能任憑熱錢把新台幣匯率炒起來。