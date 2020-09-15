108年汽車市場回溫！ 終結4年負成長

經濟部統計處今（15）公布統計數據，去年汽車業產值轉呈年增0.2％。統計處表示，我國汽車業向以內需市場為主，直接外銷比率不到一成，但隨進口車大舉進逼搶占國內市場，產值自2015年起逐年下降，2019年則受惠外銷市場回溫，產值1,674億元，較2018年增0.2％，結束連續4年負成長。若觀察汽車產量，2019年我國汽車生產25.5萬輛，年減1.3％。

國內生產仍是以轎車為主，據統計，我國去年生產轎車16.4萬輛、占逾6成，年增2.8%，主因受惠汰舊換新補貼政策、低油價以及休旅車市場需求熱絡所致，其次分別為客貨兩用車4.8萬輛、占18.7％，年減16.9％，以及貨車4.2萬輛、占16.6％，年增6.4％。

統計處指出，汽車屬耐久財，全球售後維修所需零件市場商機大，我國汽車零件生產具少量多樣、彈性製造等優勢，深具國際競爭力，除以售後維修市場為主要銷售對象外，為國際電動車大廠及中國大陸自有品牌車組裝零件之供應商。據統計，2016年汽車零件業產值首度超越汽車業，直接外銷比率逾5成，但近年隨國內汽車產量下滑，內銷值逐年減少，抑低整體汽車零件表現，2019年加上國際大廠庫存去化趨緩影響，汽車零件業產值1,861億元，年減3.2％。

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