低階工一身職業病沒人做 黑工成業界祕密

全台營建業缺工嚴重，目前依政府政策，僅允許公共工程引進外籍移工，民間住宅商辦的業者，只好犯險用黑工。房產專欄作家、「品嘉建設」董事長胡偉良觀察，「中南部比較艱苦的工種，合法外籍移工（已入籍）約占4成，非法外籍移工約有3成，另外3成則是台籍工人；北部因為抓很嚴，比較不敢用黑工，所以工期延宕愈來愈普遍。」

全台營建工地黑工占2到3成，與政策脫不了關係。依《外國人從事就業服務法》，營建業聘僱外籍移工的門檻，可謂天差地別，總金額1億元的公共工程、100億元的民間重大經建工程或10億元以上的個別營造業，才得進用外籍移工；一般住宅及商辦大樓等民間工程則一律禁止。如違法被抓，將依《就業服務法》第44條或第57條法辦，罰款為15萬元至75萬元，再犯就要被關；小包商聘僱的黑工被抓，包商和建商也會連帶受處分。

在中南部從事人力仲介的阿豪指出，檢舉黑工有獎金可領，今年被抓的失聯移工特別多，光是在台南就有好幾件。移民署統計，台灣的外籍移工將近70萬人，其中有5萬2000名移工逃逸，成了非法外籍移工。

「缺工太嚴重，業者痛苦得要命，雇用非法外籍移工，被抓到要判刑，但為了營運，大家只能犯險。」胡偉良直言，現有政策是「官逼民反」。

興富發總裁鄭欽天也替業者喊冤：「（工地）非法移工是普遍存在的問題，有些低階工作不只環境差，長期下來還有職業病，國內沒有人願意做，政府要正視，可以參考新加坡課徵人頭稅，拿出魄力讓它合法，才是解決之道。」

「大家以為請外籍移工比較便宜，其實因為缺工嚴重，外籍移工的工資已與國內勞工差不多，業者只求保證工期可準時完成。」興富發總裁鄭欽天建議，「例如規定引進5名外籍移工，就要有1名台灣技術人管理，才不會和國內勞動力脫鉤，被說成排擠國內就業。」

（中時新聞網 CTWANT）

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