友嘉擬2024年上市 總裁：看好台工具機產業

友嘉集團總裁朱志洋表示，集團會持續擴大在台灣投資，規劃2024年在台灣掛牌上市。他指出，台灣工具機產業表現不差，但明年要明顯成長的機會不大。

台灣上市櫃公司協會14日中午舉辦理事長交接典禮，朱志洋接任第3屆理事長，會後接受媒體採訪。

朱志洋表示，美中貿易摩擦和COVID-19疫情影響，不只是台商回台投資，外資也增加在台投資，台灣應該要抓住發展契機，未來投資規模將會持續成長。

對於下半年和明年上半年全球工具機產業景氣，朱志洋表示，疫情尚未和緩、美中貿易和科技摩擦未解，對全球經濟並未有成長的機會，工具機產業明年要有明顯成長的機會並不大，台灣工具機產業也很辛苦。

朱志洋表示，台灣工具機產業韌性強，底子夠厚，儘管工具機產業從去年初開始景氣趨緩，期間大家很辛苦，但是都挺過去，目前沒有聽到工具機廠商倒閉或財務困難的問題，整體產業界持續轉型，台灣工具機表現並不差。

對於友嘉集團布局，朱志洋表示，集團延續全球布局，利用機會強化體質，把歐洲關鍵零配件引進在台灣生產，集團會持續擴大在台灣投資，明年規劃在中科園區設立新廠，未來海外也擬在越南和土耳其設廠。

談到掛牌上市規劃，朱志洋透露，有意將集團旗下在台灣子公司整合起來，預計在2024年在台掛牌上市，海外子公司規劃在海外上市。

對於新台幣匯率問題，朱志洋說這個問題真的是沒有辦法，不過也代表台灣經濟景氣不錯，匯率問題還是要看中央銀行的態度。