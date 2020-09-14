後疫情企業發展隱憂 KPMG：人才風險最大

在新冠肺炎影響下，全球最具影響力的企業CEO們正面臨前所未有的不確定性，KPMG安侯建業14日發布「KPMG 2020年全球CEO前瞻大調查」指出，人才風險是其中成長最為顯著的挑戰，同時也帶動企業檢驗及審視其企業責任與永續經營理念，包含擴大社會貢獻與企業宗旨。

KPMG全球主席Bill Thomas表示：「CEO首要關注事項在這六個月內有顯著的改變，明確的表示企業必須急速進行改革，以因應疫情所帶來的挑戰與衝擊。全世界的企業領導人皆採取果斷明確的決策以面對不確定性。而疫情衝擊更加速了現行企業數位化與社會責任相關營運策略的落實。然而，其他領域的未來規劃則更具挑戰性，特別是關於未來工作模式與問題解決方案。因此不意外的，CEO著重於人才管理的重要性以維持與追求企業未來成長 。」

今年一月，CEO將人才風險管理排名於其他11項企業成長風險之後。然而，自疫情爆發後，「人才管理」躍升為對企業供應鏈及環境變遷風險最具顯著影響的威脅。

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，許多企業已重新擬定其人才管理策略，在動盪的時代需透過跨領域人才為企業帶來突破。他認為，在數位化年代，人才必需要結合創意、數位能力、新興科技以及不斷學習吸收的能力、環境，與企業共同創造下一個高峰。