長泓打國際盃 奪日廠大單

全球唯一水系製程氧化鋰鐵電池的長泓能源科技，除了取得國艦國造動力電池系統、漢翔、中華電信、中科院及中研院等單位訂單之外，最近又拿到日本住友的堆高機氧化鋰鐵電池芯測試訂單，可望將台灣製的上述產品，首度外銷日本堆高機市場。



為增加供應量，長泓董事長陳明德透露，公司明年計畫投資2億多元，增加設備擴產，希望月產能由目前50萬安培小時（Ah），提升至480萬Ah。



此外，全球不斷電系統（UPS）大廠伊頓（Eaton）、台達電，及雷神公司（Raytheon）等多家客戶到訪長泓，目前公司的新客戶鋰鐵電池樣品正在測試中，一旦通過產品認證，可望成為其供應商。



住友電動堆高機，原使用日本日立電池與古河電池等業者的鉛酸電池，最近增加測試長泓氧化鋰鐵電池芯，並由住友負責電池封裝與品管，長泓已出貨兩批產品給住友，11日再出貨第三批。據了解，住友整年度電動堆高機產能6.6萬台。



據悉，長泓通過國防部軍備局子彈穿刺實驗，住友看到長泓的氧化鋰鐵電池芯，被子彈穿刺或鑽頭刺穿，還泡水測試後，仍可正常運作，才下單給長泓，若通過住友認證後，長泓可望成為其供應商。



長泓股本12.29億元，今年營收將挑戰約1億元，在堆高機鋰鐵電池及新客訂單挹注下，公司明年營收可達2億元，等擴產完成滿載之後，未來年營收可倍增。



長泓已取得國際安規認證，並拿到IATF16949認證，有利於公司爭取各種車輛的氧化鋰鐵電池市場，目前長泓已推出GreenIce汽車啟動電池，及GreenIce電動自行車等多項產品搶市。



陳明德透露，空軍總部已採購長泓不斷電系統及儲能電池、成功大學則採購安全防爆電池，供應「交通部中央氣象局」及「經濟部水利署」海上浮標資料蒐證使用；甚至長泓外銷「嘟嘟車」電池至菲律賓馬尼拉，凸顯公司氧化鋰鐵電池的銷售實績。