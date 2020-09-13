杏輝回收6款藥品 喜癒痔在內

杏輝（1734）13日表示，該公司定期執行的安定性檢驗中，發治療痔瘡的喜癒痔、止咳的咳定舒糖漿等6支產品，產品效期內安定性不足，公司已於9/11前回收效期內可能未達效價的產品，初估回收金額約380萬元。

此外，杏輝也全面盤點旗下產品，保障消費者權益：目前初步估將回收的產品，預計9/14可百分百回收，對於造成消費者不便，會依食藥署查核後儘速供貨。

食藥署是在7月進行查廠作業時，發現杏輝2款處方藥「杏輝布咳樂液0.8毫克/毫升」1批、「若蘭仙施面皰凝膠10毫克/公克（克林達黴素）」29批，以及4款指示藥「杏輝欣吉視點眼液」11批、「杏輝咳定舒糖漿」2批、「杏輝胃邁寧錠」11批、「杏輝喜癒痔軟膏」64批等6款藥品，持續安定性試驗的含量測定結果未能符合規格。

杏輝表示，充分能掌握市場品的流通訊息，在公告前，幾乎已達9成以上的回收。因此對於消費端的影響不大。

此次杏輝啟動的二級回收是針對可能未能於效期內符合標示，因此仍是安全無虞的產品。

雖然客戶接獲多品項回收通知，產品周轉相當快，所以幾乎販售完畢，所以總體回收金額對營運的總體影響不大。

對於回收造成大眾的不便，杏輝致感歉意。但從品質的角度，回收是企業應有的責任。杏輝會精益求精，持續提供安全，安定，有效的產品服務社會